Tres destinos ideales para los amantes del juego

Al hora de organizar un viaje, pocas cosas son tan importantes como escoger el destino. Sí, es cierto, hay quien afirma que lo importante no es lugar al que vamos, sino las experiencias que iremos viviendo por el camino, pero vamos a ser sinceros, pocas veces uno disfruta de esas experiencias al 100% si la última parada no es de su agrado. De esta forma, elegir con inteligencia el lugar en el que pasaremos unos días de vacaciones es de vital importancia y requiere de una importante reflexión por nuestra parte pues debemos conjugar tres aspectos fundamentales: que sea económico, seguro y, por supuesto, que nos guste.

El último de estos ítems es fácil de conseguir si tenemos muy claro lo que estamos buscando. Así, si lo que queremos es un lugar de sol y playa optaremos, obviamente, por destinos en la costa, mientras que si lo que deseamos es perdernos en la naturaleza más salvaje, deberemos buscar un destino que cuente con una amplia biodiversidad. Podemos viajar buscando descanso y relax, actividades de aventura, rutas con un importante pasado histórico, una amplia oferta cultural o, en muchos casos, la conjugación de todos estos aspectos. Pero hay quien viaja con una premisa clara: disfrutar de sus hobbies en los mejores escenarios posibles.

En este caso, los amantes del juego están de enhorabuena. Si bien hoy es posible disfrutar de una amplia variedad de juegos de casino a través de diferentes plataformas online, lo cierto es que esta experiencia no es comparable a la que podemos experimentar en un casino físico, por no hablar de hacerlo en alguno de los más espectaculares del mundo. Así que si sois aficionados a las cartas o bien estáis pensando en organizar un viaje para una persona especial que siempre ve la vida en rojo o negro, tomad nota de estos destinos porque os prometemos que no os dejarán indiferentes:

Macao

En los últimos años Macao ha ido ganando popularidad entre los jugadores occidentales por la enorme cantidad de casinos con los que cuenta, pero pese a ello sigue siendo un destino poco conocido entre la población en general.

Situada en el sur de China, esta Región Administrativa Especial estuvo en manos portuguesas hasta el siglo XIX, por lo que la huella europea todavía se deja sentir en la cultura, la gastronomía o la arquitectura de la ciudad. A pesar de que en China el juego no está permitido como tal (se puede jugar, pero los premios nunca serán en metálico), en Macao sí lo está, por lo que la afluencia de jugadores asiáticos es muy elevada durante todo el año. Por si esto fuera poco, los casinos permanecen abiertos las 24 horas del día.

Además, Macao puede presumir de contar con uno de los mejores casinos del mundo, el Wynn Macau que, inaugurado en 2006, fue el primer resort de la ciudad en seguir los cánones arquitectónicos de los complejos de Las Vegas.

Montecarlo

No hay ningún jugador del mundo que no haya deseado poder desplegar sus habilidades en los tapetes del casino de Montecarlo. Inaugurado a finales del siglo XIX, el casino de este barrio del pequeño Principado de Mónaco es uno de los más lujosos y exclusivos del mundo, lo que le aporta un plus de atractivo. A lo largo del año sus salones acogen algunos de los torneos más importantes a nivel europeo, así que si estáis pensando en viajar hasta allí os recomendamos que echéis un vistazo al calendario por si podéis hacer coincidir las fechas. Barato, eso sí, no será.

Foto: Pixabay // Public Domain

Por otra parte, Mónaco cuenta con multitud de sorpresas para disfrutar después de nuestro paso por el casino, tales como el Museo Oceanográfico, el Palacio de los Príncipes, parte del recorrido del circuito de Fórmula 1 o la catedral. Además, lo bueno que tiene Mónaco es que al contar con una extensión que no supera los dos kilómetros cuadrados se puede recorrer al completo en un solo día.

Las Vegas

Obviamente, en nuestro triplete de destinos no podía faltar la conocida como Ciudad del Pecado. Si bien en los últimos años esta ciudad de Nevada ha sido superada como destino de juego por la ya mencionada Macao, lo cierto es que Las Vegas continúa siendo un lugar icónico al que todo aficionado al juego desea ir, al menos, una vez en la vida.

Con más de un centenar de casinos, Las Vegas es el destino ideal para los jugadores de póker, ya que en la ciudad se puede jugar a todas las variantes que existen de esta disciplina. Además, es un destino que ha sabido conjugar a la perfección el ocio cultural con el entretenimiento, ofreciendo una amplia oferta de espectáculos musicales, recitales y shows de algunas de las estrellas más importantes del planeta. Nosotros os recomendamos visitar el Hotel y Casino Bellagio, no solo para disfrutar de su espectáculo acuático, sino también para admirar su increíble galería de arte, en la que se pueden apreciar obras de Warhol y Picasso, entre otros.