Algunas propuestas para tus próximas vacaciones

El verano ya está aquí y es muy posible que estés planteándote posibilidades para tus próximas vacaciones. Por ese motivo, te ofrecemos algunas propuestas que quizás no hayas considerado.

Conoce el mundo en idioma español

Sin lugar a dudas, uno de los hándicaps más frecuentes a la hora de visitar un país extranjero es el idioma, dado que todavía somos muchos los españoles que tenemos unas competencias lingüísticas demasiado limitadas como para poder enfrentarnos al reto de conocer una ciudad en la que no se hable castellano sin sentir cierto agobio.

Sin embargo, la realidad es que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y que ello hace posible que podamos realizar un tour en español en prácticamente cualquier ciudad de Europa, y en muchas otras ciudades del resto del mundo, sin tener que preocuparnos por no entender las palabras del guía.

No en vano, en el catálogo de una conocida empresa que realiza tours por muchas ciudades del mundo se puede comprobar cómo es posible conocer emplazamientos tan distintos como Praga, Londres, Nueva York o El Cairo en nuestro propio idioma.

Además, cabe destacar que estos tours se realizan de la mano de unos guías que, no cabe duda, están perfectamente formados para mostrarnos todas las virtudes del destino que elijamos, por lo que resulta evidente que optar por un tour de estas características significará poder conocer lo más interesante de las ciudades que decidamos visitar.

Por si esto fuera poco, hay que decir que lo más normal es que las empresas que ofrecen tours en español en distintas partes del mundo no se limitan a poner a disposición de sus clientes un único paquete, sino que suelen ofrecer distintas posibilidades para que cada cual elija la que más se adapte a sus gustos.

A modo de ejemplo, diremos que en Bruselas es posible hacer un “tour de la cerveza”, que discurre por los mejores establecimientos dedicados a esta bebida, además de un “tour del chocolate”, enfocado a los paladares más golosos. Pero también existen tours para los más tradicionales que buscan conocer los edificios más emblemáticos.

Así que, si alguna vez te has planteado visitar alguna ciudad extranjera, pero no te has atrevido por desconocer el idioma, no podemos más que animarte a hacerlo, porque con total seguridad no vas a encontrar problemas con un tour en español a tu medida.

Visita Santorini

Santorini es una isla griega que destaca por el encanto de sus pueblos, por la majestuosidad de sus playas y por el sinfín de emplazamientos arqueológicos que pueden visitarse. Pero además, quienes la visitan suelen quedar cautivados por su exquisita gastronomía, hay quienes se animan a practicar submarinismo en sus aguas cristalinas y quienes quedan cautivados ante las vistas del volcán Nea Kameni o las puestas de sol de Oia.

Es decir, que visitar Santorini puede convertirse en una experiencia única que quedará grabada en la retina de quienes la disfruten para el resto de sus vidas, siendo el principal motivo por el que cada vez más españoles dedican sus vacaciones a visitarla.

Además, cabe considerar que hablar de Grecia es hacerlo de una sociedad mediterránea, muy parecida a la nuestra y en la que la hospitalidad es un rasgo distintivo de sus habitantes, por lo que no puede extrañar que se diga que quien visita Santorini no sólo queda prendado de la majestuosidad de su geografía, sino también por el exquisito recibimiento que recibe por parte de quienes tienen dicha isla como lugar de residencia.

En consecuencia, nuestra recomendación no puede ser otra que la de visitar la isla sin limitarnos a una zona en concreto, alquilando una motocicleta o un quad, y aprovechando nuestra estancia para conocer sus lugares y pasear por sus calles tanto como podamos, pues ello nos asegurará un contacto mucho más íntimo con sus habitantes y hará que no queramos que nuestras vacaciones terminen.

No obstante, cabe señalar que en Santorini hay un buen número de excursiones y tours a disposición de los turistas, por lo que quienes sean menos osados a la hora de viajar, también tienen muy buenas opciones para conocer lo mejor de la isla. ¿Cuál es tu opción?