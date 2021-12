Mujer con condición especial es juzgada por estacionarse en un lugar de minusválidos

Jessica Long es una atleta paralímpica muy reconocida, sin embargo, ha tenido que lidiar con personas que la juzgan por su condición. Long es una mujer joven con una condición especial denominada hemimelia peronea, esta causa que algunos huesos pertenecientes a la zona inferior del cuerpo (como el peroné por ejemplo) tenga un tamaño mucho menor a lo normal.

Este estado hizo que antes de cumplir tan solo los 2 años de edad a Jessica se le aplica una intervención donde se le amputaran sus dos piernas, a una altura por debajo de las rodillas. Pero esto no es el único escenario que ha sido fuerte en la vida de la joven, pues en cuando cumplió los 13 meses de nacida fue dada en adopción.

No obstante, a pesar de los difíciles momentos que ha tenido que pasar desde que nació, Long ha afrontado cada uno de estos hasta el punto de demostrar su talento como atleta de alto nivel. Tanto así que se a hecho acreedora de un total de 23 medallas en los juegos paralímpicos, en donde 13 de ellas son de oro.

Jessica Long; La mujer con una condición especial que es juzgada por ser joven y atleta

Para la mala suerte de Jessica Long, todo lo que ha tenido que pasar no a sido suficiente y le ha tocado vivir experiencias que son injusta e incomodas para ella, ya que al tratarse de una mujer joven atleta, muchas personas la han juzgado, señalando que se aprovecha de los beneficios su condición especial.

Recientemente vivió otra experiencia para nada agradable, la chica terminada de estacionar su auto en un puesto especial para personas discapacitadas, cuando al momento una mujer se para en frente de ella y la miro de arriba hacia abajo de forma despectiva. Aunque ella tiene una etiqueta en su auto que la identifica como discapacitada, la mujer creyó que su condición especial era una farsa por el simple motivo que la vio de pie, sin saber que en realidad la chica tenía unas prótesis.

“El principal problema erradica en que las personas creen o tienen la idea de que el puesto para personas discapacitadas es única y exclusivamente para personas en silla de ruedas, y eso no es así” comento la atleta ganadora de múltiples medallas.

Además, Jessica afirma que usar las prótesis no es algo muy agradable y no es lo que todos piensan, esto es debido a que son muy pesados y que en ocasiones causan dolor por el uso constante. También señala que no que no es justo que tenga que estar dándole explicaciones a todas las personas con respecto a su condición, y que solo desea que cada persona sea respetada.

¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Piensas que las personas han sido injustas con Jessica Long? Queremos saber qué piensas de este caso, así que no olvides dejar tu comentario y comparte esta nota para que todos conozcan la difícil situación por la que lidia esta atleta paralímpica de alto nivel.