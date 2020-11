Los 7 tratamientos de belleza masculina más solicitados

Liftings, cremas y tratamientos rejuvenecedores, depilaciones, elementos antiarrugas. Todo esto se consideraban tratamientos únicamente para mujeres hace poco tiempo, pero de unos años para acá no se enfocan únicamente a las mujeres este tipo de tratamientos.

Con el paso del tiempo se ha visto como muchos hombres también quieren lucir una piel joven y se quieren deshacer de algunos aspectos físicos poco atractivos como las arrugas o las ojeras, entre otros.

El número de clínicas que han dejado de trabajar únicamente con mujeres es importante, de la misma forma que también han nacido muchas clínicas que realizan tratamientos de belleza específicos para hombres. Además, ya no son solo las grandes ciudades las que cuentan con establecimientos capaces de prestar estos servicios, las pequeñas ciudades también cuentan, por lo general, con algunas clínicas que permiten llevar a cabo los tratamientos más sencillos para el cuidado de la piel, tanto de hombres como de mujeres, por lo que no es necesario desplazarse para poder eliminar algunas de las imperfecciones que sufren las personas en su piel o en su aspecto físico.

¿Quieres saber cuáles son los tratamientos más solicitados por los hombres que quieren mantener un aspecto limpio y joven? Estos son alguno de los tratamientos de belleza masculina más solicitados.

Limpieza facial

Puntos negros, granos, marcas, son elementos que pueden ser molestos, independientemente de la edad y del género de la persona. Sin embargo no sirven los mismos tratamientos para hombres que para mujeres, no son compatibles. Los hombres tienen la piel mucho más gruesa y requiere de cuidados específicos para poder mantener la piel limpia y fresca, libre de marcas e imperfecciones. Uno de los más utilizados en los últimos años es la Bucaramanga.

Depilación

Ya no sólo centrándose únicamente en el aspecto estético, también los deportistas solicitan este servicio porque puede llegar a ser muy útil en según qué deportes. Los hombres cada vez más deciden disfrutar de la fotodepilación para eliminar el bello del cuerpo. Algunos de las áreas de trabajo de la fotodepilación más solicitadas son el retoque de la nuca o la eliminación del bello de la espalda. No es necesario depilar totalmente el cuerpo, por lo que se puede mantener el bello en algunas zonas si no se quiere su eliminación completa.

Radiofrecuencia facial

La radiofrecuencia facial estimula las células especializadas en la formación de colágeno de la piel por lo que permite que la piel se vuelva más turgente. ¿El resultado? Atenúa las arrugas de la piel. El tratamiento además ayuda a oxigenar la piel y minimizar el tamaño de los poros, dotando a la piel de un aspecto mucho más fresco. Con él se consigue eliminar las patas de gallo, mejorar el aspecto de las bolsas y también el del contorno de los ojos.

Eliminación de las ojeras

Una de las marcas más características en la cara de los hombres se encuentra alrededor de los ojos. Las ojeras son a causa de muchos elementos, como el estrés o un mal régimen de sueño. A algunos elementos no se les puede hacer frente por lo que la única opción para eliminarlas es acudir a algún tratamiento estético. Uno de los más comunes es la infiltración con gel de ácido hialurónico. El tratamiento se basa en rellenar con el producto el área afectada a través de microinyecciones para conseguir hidratar y tratar la zona. Los resultados son inmediatos y no se requieren de más de una o dos sesiones para poder eliminar las ojeras.

Eliminación de la papada

Cuando se sufren varios cambios de peso importantes se puede ganar papada y, aún habiendo perdido peso, ésta puede no irse nunca. Afortunadamente existe un tratamiento de papada que permite deshacerse de esta ‘doble mentón’ que no necesita pasar por el quirófano. Basta con inyectar una combinación de péptidos con ácido hialurónico que se encarga de eliminar el tejido adiposo de forma localizada e inhibiendo la creación de más grasas de forma que la papada desaparezca y no vuelva a la cara. Uno de los tratamientos más populares en hombres de 50 años.

Eliminación de estrías

Las estrías no son un problema que acarrea únicamente a las mujeres. Los hombres también pueden ver la aparición de estas marcas en zonas que se ven afectadas por el aumento o disminución de peso o masa muscular. De esta forma se pueden encontrar en la cintura pero también en la espalda, dorsales o glúteos.

Existen muchos métodos para la eliminación de las estrías, todos estos tratamientos permiten deshacerse de las marcas de la piel sin efectos secundarios y de una forma relativamente rápida. Algunos de los más solicitados son:

Tratamiento de ultrasonido

Carboxiterapia

Tratamiento de radiofrecuencia

Dermoabrasión química

Tratamientos contra la flacidez facial

El pasar de los años no perdona. Si bien hoy en día existen algunos complementos que permiten trabajar los músculos de la cara para poder dotarla de cierta tonalidad, son elementos que requieren mucho trabajo y constancia, además de que sólo han ganado cierta popular en los últimos años. Para poder hacer frente a la flacidez facial existen varios tratamientos distintos que permiten recuperar la tonalidad de la piel del rostro sin la necesidad de tener que pasar por un quirófano.

Hidroxiapatita cálcica: Una de las prácticas que funciona como alternativa a los tratamientos invasivos para recuperar la tonalidad de la piel. Se rellena el rostro a través de inyecciones con hidroxiapatita cálcica para poder eliminar la flacidez. Los resultados finales que ofrece este tratamiento pueden perdurar hasta 2 años en la piel de los hombres.

Ácido hialurónico: Es el componente estrella de la mayoría de los tratamientos. Las inyecciones de ácido hialurónico en el rostro permiten eliminar arrugas y líneas de expresión, además favorece la activación de las células que producen el colágeno de la piel para que se mantenga la piel su elasticidad a lo largo del tiempo.

Mesoterapia facial: Otra opción de microinyecciones, en esta ocasión en las capas más superficiales de la piel, es la mesoterapia facial que se encarga de suministrar vitaminas, aminoácidos y activos en la piel para poder prevenir el envejecimiento del rostro. Un tratamiento preventivo para evitar que la piel pierda su elasticidad.