Lo que no puede faltar para causar sensación en la primavera

Llega el buen tiempo, y con este las prendas y accesorios versátiles que crear looks sensacionales, pero ¿qué es lo que marca tendencia en moda masculina para la temporada primavera – verano? a continuación la respuesta, considerando lo que está pegando fuerte y que sirva para llevar en la cotidianidad. Papel, lápiz y a apuntar las piezas claves que no pueden faltar para estar a la moda en los meses de calorcito y sol.

Tendencias en moda masculina para la primavera:

La temporada estival demanda el uso de atuendos totalmente diferentes a los del invierno u otoño; los looks, se basan en prendas frescas lo que resulta más sencillo para las féminas – ya que apuestan por faldas e infinidad de modelos de vestidos – mientras que para los caballeros no lo es tanto, después de todo, los códigos de vestimenta no permite llevar short o bermudas a la oficina.

Los colores que más se llevan:

No solo las distintas piezas marcan pauta en las tendencias de moda, los estampados y el color son igual de importantes al momento de combinar los distintos outfits; para la primavera/verano el mostaza las tonalidades tierra no pueden faltar, a estos se le suman el verde militar y el azul debido a lo utilizada que está la ropa “denim”.

Del mismo modo, los grandes diseñadores incluyen el blanco, rosa y gris. Respecto a los estampados, representan una tendencia en alta aquellos que incluyen detalles florales, por lo que impera el estilo hawaiano.

Prendas a combinar:

Estar cómodo y a la moda durante la primavera nunca había sido tan sencillo, y es que las tendencias, arrojan un desplegado abanico de opciones. Entre las piezas que no pueden faltar para lograr looks adecuados a la temporada sobresalen:

Camisas:

En el apartado de las camisas, las Vaqueras o “Denim” no pueden faltar, tal vez sea por lo fabulosas que lucen y la forma en la que combinan con casi cualquier pantalón; asimismo, es de agradecer el hecho de absorber mejor las manchas y que no se arrugan demasiado. Las de manda corta son las más recomendadas, sobre todo si se llevan sobre una camiseta blanca de tirantes.

De igual manera, son parte de las tendencias las camisas de cuadros, indistintamente que se apuesten por looks formales con estampados pequeños o cuadros más grandes para estilos casuales. Aunque probablemente ya forman parte del armario, de tener que comprar alguna, conviene decantarse por aquellas cuya parte posterior del puño presenta una tonalidad distinta, así se lucirá más natural y elegante al subir la manga.



Pantalones:

Nadie niega que los vaqueros o tejanos sean los pantalones comodines de cualquier armario masculino; sin embargo, el pantalón chino viene arrasando en la temporada primaveral, convirtiéndose en prendas imprescindibles para estar a la moda. Las grandes marcas, llevan al mercado cortes modernos y más ajustados, en diversidad de colores para escoger, desde el tradicional marrón y blanco, hasta la más vasta selección de tonalidades grises, azules y verdes para combinar infinidad de atuendos.

En cuanto a los Jeans, la inclinación es hacia pantalones vaqueros estilo skinny, esos modelos entallados presentes por donde se mire, especialmente, aquellos dotados de dos rajas con los que enseñar las rodillas. Los colores más utilizados serán obviamente el azul, blanco y tonalidades tierra.

Polo:

Tan elemental como las camisas, es la prenda de maga corta que no puede faltar en las tendencias de moda durante la primavera, haciendo imperioso disponerla en variedad de colores, o estampados. Sin duda, un acierto no solo para salir, sino que se presta incluso para llevar al trabajo siempre que se combine con el pantalón y calzado adecuado.

Chaquetas

¿Calor y una cazadora? pues sí, aunque sean conceptos que aparentemente distan, lo cierto es que la moda primaveral masculina incorpora a la chaqueta tipo “Bomber” entre sus prendas elementales. Adicional a la elegancia que le confiere al outfit, se presta para noches frescas y tormentas repentinas; su versatilidad, le permite encajar tanto en estilos arreglados, como en los más casuales.

Pero esta no es la única opción, las chaquetas largas sin botones también son parte del arsenal para la primavera, especialmente las que llevan gorro y fabricadas en telas ligeras, siendo la paleta de grises y tonos de gris oscuro los colores predominantes.

Bermudas y shorts:

La lista no podía finalizar sin la pieza clave de la temporada estival: el pantalón corto, bermuda o short. Pese a lo mucho que algunos hombres se resisten, no cabe duda que sean la opción más recomendable cuando el calor apremia; por fortuna, se consiguen desde modelos ideales para looks informales, hasta aquellos de estilo casual.