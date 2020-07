Healthy food: la alimentación más saludable y consciente

Lo que comemos influye en nuestra salud y hay que prestarle más atención

Deberíamos replantearnos lo que ingerimos y ser más responsables con respecto a nuestra salud. A diario consumimos productos con aditivos, conservantes… y cada vez son más las personas que presentan una intolerancia al gluten, a la lactosa o la celiaquía, por lo que también hay que pensar en ellos y crear un camino hacia la comida saludable y de alta calidad.

Esa dieta saludable es también la vía para perder peso, aunque se logrará mucho más rápido con el apoyo de los batidos herbalife que son una de las mejores opciones para adelgazar y aumentar la masa muscular. Más allá de ser una idea, la comida saludable de calidad es un estilo de vida.

Se trata de ser conscientes de cómo nos alimentamos. Nutricion-Herba.es es uno de esos sitios en los que encontrar productos de calidad con los que completar una buena dieta. Un ejemplo son los batidos de proteínas que tanto han calado en la sociedad. Si al principio eran una opción para el deportista profesional, hoy en día se han convertido en esenciales como una opción más para aportar un extra de proteínas al organismo.

¿Y los batidos son usados sólo por la gente que practica deporte o quiere adelgazar? No, porque resulta que son un aporte de nutrientes muy beneficiosos en el colectivo de las personas mayores. En este grupo hay un deterioro de la masa muscular producido por el envejecimiento unido a una menor ingesta de alimentos. Hemos de aportar a nuestros mayores estos elementos extra dentro de una dieta sana.

Es indiscutible como proliferan los adeptos a las dietas vegetarianas, veganas o las ferias de productos naturales, porque somos más responsables con la forma en la que nos alimentamos.

Somos lo que comemos

La cuestión no es sólo si lo que ingerimos es saludable o no, sino saber de qué ingredientes está compuesto para ser conscientes de con qué estamos alimentando a nuestro cuerpo, como una forma también de prevenir enfermedades. Y ahí es donde van ganando fuerza los productos de alta calidad, entre otras razones porque son capaces de reducir más enfermedades de las que creemos.

Por el contrario si se consumen muchos alimentos procesados, llenos de aditivos, de químicos o de saborizantes entre otros, terminaremos por desarrollar alguna de las enfermedades comunes como el colesterol o cardiopatías, tan ligadas a la alimentación. Otros padecimientos como la diabetes, hipertensión o algunos tipos de cáncer también se ha demostrado que tienen relación con nuestro estilo de alimentación (mucho se ha hablado de la epigenética de la nutrición en el cáncer). Y entre todas estas dolencias destaca la obesidad como una seria amenaza a la salud de nuestra sociedad.

Hay que probar cosas nuevas y expandir horizontes

La comida está muy ligada a la tradición y la costumbre. En la familia, en las casas, hemos aprendido a celebrar los acontecimientos y agasajar a nuestros invitados con todo tipo de manjares. Esto nos ha llevado a una cultura en la que los momentos sociales tienen lugar alrededor de una mesa. Sin necesidad de revertir algo tan ligado a nuestras emociones, sí que podemos reeducarnos en una cocina que se adapte a las nuevas tendencias healthy food.

Podemos disfrutar de la comida pero en un estilo más saludable para que no nos pase factura el día de mañana. No se pierde nada por probar y elegir con qué opción quedarse, y quizás descubramos nuevos placeres. Por ejemplo, cada vez encontramos más personas con intolerancia al gluten porque el trigo está muy modificado para que sea rentable a la industria. De ahí que esté ahora tan de moda la masa madre. Pues la buena noticia es que hay todo un universo de recetas de alta calidad con semillas, cereales, legumbres, hortalizas, verduras, etc. con resultados tan ricos que son dignos de la alta cocina.

Alimentación saludable para una nutrición adecuada

Una de las claves es utilizar productos de temporada, porque son más naturales y de paso más económicos. El culto al cuerpo existe desde tiempos immemoriales; por una parte por salud (para poder sentirnos sanos) y por otra buscando un reconocimiento social, proyectar una percepción positiva en los demás que es algo innato al ser humano. Cada uno tiene su propia motivación pero la cuestión es que los adeptos al gimnasio van en aumento, y no sólo para realizar el ejercicio clásico sino también otros como el yoga en los que infiere la salud mental; y la healthy food tiene sus propios restaurantes y sus espacios en los supermercados, entre otras poderosas razones ya citadas porque con ella se gana tiempo y se invierte en salud.

Nunca mejor dicho, se trata de una cuestión de gustos pero vale la pena darle una oportunidad a los productos de alta calidad que forman parte de la comida saludable.