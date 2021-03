Conceptos que deberías conocer antes de contratar un seguro

Cuando contratamos un seguro de coche casi siempre es porque nos lo ofrecen en la agencia, banco, lotes de autos o inclusive en el súper. Pero alguna vez ¿Has leído completamente tu póliza?, ¿Entendiste todo? Si tus respuestas fueron negativas éste artículo te interesará pues hablaremos de los conceptos básicos y fundamentales de los que se habla en toda póliza de seguro.

El Riesgo es justo lo que queremos evitar, es el efecto de la incertidumbre en los resultados, a mayor incertidumbre sobre un hecho en específico se corre mayor riesgo. En particular, la incertidumbre ante un siniestro a bordo de nuestro automóvil, es el riesgo asegurable por éste tipo de seguro.

Siniestro. No, no es un asesino serial ni mucho menos, se trata de aquellos eventos que son indemnizados por la aseguradora. ¿Sencillo, no? (choques, robo parcial, robo total, pérdida total, responsabilidad civil, etc.)Prima. Sí, a parte de la prima buenorra que te quieres echar, existe otro tipo de prima: la prima del seguro, es un elemento fundamental al contratar un seguro pues, es la tarifa que el asegurado debe pagar para obtener la cobertura del riesgo, cabe resaltar que si no se paga la prima no estarás cubierto por la aseguradora. El cálculo de la prima depende de varios factores:

El costo del riesgo cubierto

Gastos de administración

Impuestos

Particularidades del seguro contratado

Deducible. Participación del asegurado en el costo del siniestro. Es diferente de la prima pues el deducible se paga una vez ha ocurrido un siniestro y la prima se paga antes. Recuerda que si no se paga la prima, el seguro no te pagará nada aunque pagues el deducible.

Póliza. Bien dicen por ahí que “papelito habla” y la póliza es justo ese papelito al que haría referencia ese refrán, es el documento comprobatorio que certifica que la aseguradora está obligada a indemnizar el daño producido una vez hayas cubierto el pago de la prima. Es el documento más importante a la hora de contratar tu seguro pues en ella se estipula absolutamente todas las características de tu seguro: duración, coberturas, prima, exclusiones etc.

Coberturas. En la póliza de cualquier tipo de seguro es imprescindible que vengan estipuladas las coberturas, éstas son aquellas situaciones en las que el seguro sí te ampara, ya que existen casos específicos en los que el seguro no te pagará ni un centavo, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o a exceso de velocidad por mencionar algunos.

Exclusiones. Para que la aseguradora se haga responsable de tu siniestro “hay que portarse bien” pues como te mencioné anteriormente. Hay casos rigurosos en los que la aseguradora se hará de la vista gorda y no pagará ni un céntimo. Las exclusiones son los casos cuando tu siniestro no es cubierto, éstas exclusiones deben venir en tu póliza de no ser así consulta con tu agente de ventas y pregunta por ellas pues en todo tipo de seguros, no solo en el de coches, existen exclusiones.

Ahora que sabes al menos lo básico, estoy seguro que tomarás una mejor decisión a la hora de contratar un seguro o al renovarlo, no te fíes nunca de los agentes de ventas y lee siempre toda la póliza, ¡Sí, toda! Además de conservarla por si tuvieses dudas futuras.