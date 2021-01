Cómo mantener una relación que dure mucho tiempo

Muchos son los secretos que pueden existir para mantener una relación de pareja. La verdad es que este ha sido uno de los problemas más serios desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo, en los últimos años lo que se conoce como una relación ha mutado bastante. Con el paso de los años la forma de concebir una relación es distinta y muchísimo más fluida. Existen todo tipo de parejas que son un poco más abiertas y relajadas.

Esto está bastante bien, pero sin duda alguna deja por fuera a personas que aún quieren tener algo mucho más estable. En definitiva, tener una relación por mucho tiempo en este momento de la sociedad se ha convertido en uno de los retos más importantes que deben realizar las personas. Sobre todo, si quieren algo realmente serio y responsable. Todo lo que tiene que ver con el compromiso es algo que crear aversión en algunas personas.

Pero la verdad, es que no todo está perdido, siguen existiendo personas que sí quieren mantener una relación estable. Lo cual es bastante bueno, pero, aunque aún se puedan encontrar este tipo de personas igual no es tan fácil mantenerla. Esto ha sido un tema de debate de hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que una relación dure? ¿No tienes ni idea? Pues no te preocupes, a continuación, te mostraremos de qué va esto.

Consejos para que una relación dure mucho tiempo

¿Tienes miedo a que tu relación se acabe? ¿Quieres que esta dure durante mucho tiempo? Entonces, debes estar atento a este apartado, ya que os mostraremos una serie de consejos muy valiosos.

Para mantener una relación debes ser sincero

La sinceridad, es uno de los valores más importantes en el mundo entero. Este valor se puede aplicar a cada uno de los aspectos de la vida diaria que te puedas imaginar. Y cuando se trata de mantener una relación es cada vez más importante que esté presente. No puedes ir por la vida mintiendo y siendo deshonesto porque sí. Y cuando se habla de una relación de pareja muchísimo menos.

Si estás compartiendo tu vida con alguien es porque necesitarás confiar en ella y que ella te confíe en ti. Una relación que se edifica sobre la falta de sinceridad terminará siendo un fracaso. Por ello es que uno de los pilares más importantes para ti siempre tiene que ser la sinceridad. Una vez que hayas conseguido que tu relación tenga esta base, lo demás será mucho más sencillo.

Vivir con una persona no es sencillo, y pasar el resto de la vida mucho menos. Pero cuando se tiene la convicción de que estás con la persona correcta, todo siempre se hace mucho más fácil.

El compromiso es lo que te permitirá mantener una relación

Nadie que no esté dispuesto a comprometerse podrá mantener una relación en el tiempo. Y muchísimo menos con las mujeres que siempre necesitan que las cosas vayan por buen camino. Si eres del tipo de hombre que suele tenerle bastante miedo al compromiso está claro que no vas a avanzar. No necesariamente se tiene que tratar de casarse con alguien de la noche a la mañana. Realmente no tiene nada que ver con esto.

Las relaciones apresuradas realmente no terminan nada bien, solo hay que ir poco a poco, pero con pasos firmes. Eso es lo que te permitirá que todo termine yendo bastante bien. Quizá un primer paso para el compromiso como pareja sea conocer a sus padres. Ninguna relación realmente seria ha comenzado sin conocer a los padres.

Mantener una relación en el tiempo se trata de inmiscuirse en todo lo que se pueda en cuento a lo familiar. Al fin y al cabo, esta también terminará siendo tu familia. Otra cosa que puede funcionar quizá sea comenzar a compartir algunas cosas más íntimas. Una buena opción puede ser el espacio, una posibilidad es que se muden de manera provisional juntos y vayan probando. Siempre hacer una exploración de este tipo será importante para proyectarse.

Ama con intensidad, esto será clave

Amar con intensidad a veces se confunde muchísimo con ser una persona absorbente. Y la verdad es que no hay nada más alejado de esto. Para mantener una relación en el tiempo el amor es algo indispensable. Si es que pensamos en una relación real y no como muchas que se han creado en base a una ficción en el tiempo. Si el amor se acaba en una relación lo que estarán es conviviendo con un amigo por tiempo indefinido, y la verdad no hay nada más triste.

Para que una relación se pueda mantener tendrás que poner todas tus fuerza y amor para que la relación funcione. Siempre cuando se está con alguien uno de los dos es el que ama más. Esto es algo inevitable y sucede con mucha regularidad sin importar el género. Tanto hombres como mujeres pueden sentirse afectados por este fenómeno. Lo más hermoso es que los dos estén tan comprometidos que busquen la forma de amarse por igual.

Las pequeñas cosas son las que hacen de una relación algo bastante fuerte y que sea real. No se trata de estar diciendo todo el día que se aman y jugar a ser la pareja perfecta para mantener un protocolo de lo que es correcto. Sinceramente no hay nada más alejado de la realidad que esto. Lo que hay que hacer es hacerle saber a la otra persona que el amor que se siente es completamente verdadero. E invitarle a que experimente esa sensación de amar sin fronteras y límites.

Rompe con la monotonía

Muchas relaciones rompen debido a la rutina, la cual acaba aburriendo y agobiando a ambas partes. Por lo tanto, es importante que intentes realizar diferentes actividades con tu pareja para que no entréis en la típica monotonía.

Por ejemplo: dos veces por semana puedes llevarla a sitios a los que nunca hayáis ido, de esta forma estaréis conociendo cosas nuevas constantemente. De hecho, existen muchos lugares románticos para ir con tu pareja.

Aprende a perdonar

Todas las personas cometemos errores, por lo que debmos saber perdonar y olvidar. Por lo tanto, si tu pareja te ha fallado en algún aspecto de la vida, acepta sus disculpas y ayudala a levantarse y a que se sienta más fuerte que nunca. De esta forma también conseguirás crear un vínculo de unión mucho más firme.

Dile cosas bonitas

A todo el mundo nos gusta que de vez en cuando nos escriban o nos digan cosas bonitas, ya que esto hace que nuestra autoestima aumente. Por lo tanto, cada cierto tiempo regálale una rosa con un pequeño mensaje, escribele un carta, o simplemente dile que la quieres con locura, como nunca antes te había pasado con otra persona. Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores consejos para mantener una relación durante mucho tiempo.

Sé cariñoso

En una relación es importante ser cercano y mostrar tu amor por esa persona. En el momento que sientas que te estás alejando o siendo demasiado frío, respira y ordena tus ideas.

Todas las personas necesitamos abrazos, besos o caricias de la chica o el chico que tanto amamos. Por lo tanto, demuestrále que quieres mantener esa relación durante mucho tiempo.

Intenta ser feliz y hacer feliz a quien está a tu lado

La felicidad es lo que permitirá mantener una relación por muchos años. La felicidad no solo de uno de los integrantes de la relación si no de los dos. Puede que uno esté bastante contento con cómo va todo, pero si el otro no está satisfecho el término de la relación es inevitable. Por ello es que hay que buscar siempre un equilibrio entre lo que quiere una persona y lo que desea la otra.

Esto no se trata de entregar tu vida para moldearte y hacer que el otro sea feliz porque cambies. Más bien se refiere a encontrar puntos medios. El amor es para disfrutar, pero muchas veces también es para ceder un poco en cuanto a algunas situaciones. No se puede poner la felicidad propia por encima de la de ninguna otra persona así la ames mucho. Pero tampoco lo que te puede importar es solo tu felicidad.

Siempre recordar que la relación es de dos personas es lo que hará que se mantenga en el tiempo. Este tipo de conductas cuando se tiene una pareja es lo que dará como resultado la longevidad de la relación.