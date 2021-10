A veces conseguir muchas citas para los hombres puede ser algo bastante complejo. Las mujeres suelen ser bastante selectivas en cuanto a algunos aspectos y saben perfectamente lo que quieren. Por ello es que esto se le hace cada vez más complejo a un hombre común y corriente. Pero no hace falta ser un súper humano para poder conseguir citas, solo es necesario saber exactamente qué quieren las mujeres.

Esto de saber qué es lo que quieren las mujeres sin duda alguna es un problema muy complejo que no muchas personas han logrado resolver con el paso de los años. Pero sí que hay ciertas claves que serán muy interesantes para tener en cuenta al momento buscar citas. Si bien todas las mujeres no quieren exactamente las mismas cosas, puede que sí tengan algunas de ellas en común. Y a partir de esto es que se podrá saber cómo conseguir muchas citas.

Tampoco es necesario tener tanto miedo en cuanto a conseguir citas, esto es algo bastante sencillo si se sabe cómo hacer. Igual no se trata de convertirse en un Don Juan e ir por allí rompiendo corazones. Es más un asunto de conseguir a una persona especial que te pueda complementar. Pero el problema es que esto no siempre se consigue a la primera y hay que ir probando un poco para ver qué tal evoluciona. Y para eso se necesita tener citas.

Si eres un hombre que quiere aprender un poco sobre los secretos para tener bastantes citas has llegado al lugar indicado. A continuación, te mostraremos cómo.

1.- Para conseguir muchas citas siempre debes tener confianza.

La confianza, sin duda alguna es la base de todo lo que tiene que ver con conseguir muchas citas. Un hombre que no sea lo suficientemente confiado con dificultad podrá conseguir tantas citas como quiere. La confianza, es una de esas cosas que pueden percibir las mujeres con muchísima facilidad. Si comienzas a tartamudear un poco al momento de pedirle una cita o el número, lo más probable es que no te lo dé.

Realmente, cualquier persona y sobre todo los hombres pueden sentir algo de desconfianza ante una mujer hermosa. Esto es algo de lo cual no se podrá escapar, pero lo correcto es controlarlo. Si no se controla, es cuando comienza a darse el mayor problema y hay que solucionarlo.

Aunque las frases pensadas no sean siempre la mejor opción, siempre piensa claramente en lo que vas a decir. Pues es posible que terminen diciendo alguna cosa que no es correcta o no viene al caso. Esto sin duda alguna será uno de los peores errores que podrás cometer, a ninguna mujer le gusta que los hombres hagan el tonto. Y lo mejor siempre será probar las frases, en la mente suelen sonar bastante inteligentes, pero una vez que se materializan no.

Así mismo, con tu lenguaje corporal intenta decir que estás cómodo, si te tiemblas las manos lo mínimo que podrás hacer es meterlas en tus bolsillos para que no se note. Aunque no te sientas tan confiado necesitarás hacerle pensar a ella que sí y seguramente que caerá a tus pies.

2.- Viste bien para conseguir muchas citas.

Uno de los pilares fundamentales para conseguir muchas citas sin duda alguna tiene que ser vestir bien. Un hombre que no se ve bien difícilmente tendrá interacciones constantes con chicas. Muchas mujeres pueden decir que el aspecto físico de un hombre no les importa tanto, pero la verdad es que es una total mentira. Para poder salir con ellas necesitarán verse bastante bien. Esto es lo que les asegurará el éxito.

En este caso, no se trata de llevar ropa cara o lujosa, nada de esto, no se tienen que disfrazar como personas que no son para conseguir la aprobación de nadie. Puede ser la misma ropa de siempre, pero que tenga estilo y que digan quienes son. También es importante que esta ropa huela bien y ustedes también. Si hay algo que le encanta a una mujer es que un hombre tenga todo esto al momento de pedirle una cita.

Son pequeños detalles que se tienen que cuidar y que a una mujer le encanta. Pero el problema es que algunos hombres suelen descuidarlo bastante. Este esta es la principal razón porque no muchos hombres tienen el éxito que quisieran cuando a chicas se refiere.

3.- Siempre ten un tema de conversación interesante.

Si hay algo que desagrade a una mujer y es por ello que no logras conseguir muchas citas es porque no tienes un buen tema de conversación. Las mujeres suelen aburrirse con muchísima facilidad y esto es algo que no te puedes permitir. En el momento en el que muera la conversación oficialmente todo habrá terminado y esto no puede suceder. Si realmente quieres tener muchas citas tendrás que aprender a conversar con mucho estilo.

Tampoco se trata de que ten inventes cosas para impresionarla, es más un asunto de hablar con gentileza e interesarte por ella. No hay nada que le guste más a una chica que un hombre que sienta interés genuino por lo que está diciendo y su vida. Este tipo de cosas harán que ellas se convenzan de que eres el hombre indicado para estar en una cita con ella. Si esto no sucede, lo más probable es que no pases de una conversación de unos cuantos minutos.

4.- Sé bastante gracioso y ocurrente.

Una de las cosas que más le interesan a una mujer, sin duda alguna tiene que ser qué tan interesante sea un hombre. Y de hecho, el que sea más gracioso y ocurrente es el que podrá conseguir muchas citas. Los que no, difícilmente podrán tener tantos encuentros como desean. Si hay algo que cautive a una mujer tiene que ser precisamente el hecho de que la hagan reír.

No tiene por qué ser un chiste en realidad, si no que sea algo sencillo, pero que marque la diferencia. No tiene nada que ver con hacerse el payaso, es más tener una convicción clara y poder presentarla frente a una chica. Esto es lo que dará como resultado que una a una estén más interesadas en estar contigo.

Será un efecto dominó si es que sigues los consejos que te hemos venido dando para poder tener más citas. Y no es tan difícil de conseguir, luego de un poco de práctica, seguro lo manejarás.