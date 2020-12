Claves para tener una vida fitness

Últimamente, todo lo relacionado con la vida fitness se ha puesto cada vez más de moda. Ya no parece que se trate de un estilo de vida, sino que tiene que ver más con una moda. Existen en redes sociales una gran cantidad de personas que hacen de la vida fitness su vida cotidiana y es excelente. Además, se encargan siempre de motivar a las personas para que también sigan este estilo, pero en ocasiones hay cosas que nadie dice.

Usualmente siempre se dejan llevar por la forma del cuerpo que pueda tener una persona en particular. Y esto es lo que hace más atractivo todo el asunto. La verdad es que la vida fitness no es tan difícil de llevar siempre y cuando tengas muy en claro cómo hacerlo. Existen ciertos estatutos que hay que seguir. Tampoco se trata de una serie de reglas inquebrantables, pero sí hay que accionar de cierta manera.

¿Quieres comenzar a incursionar en el fitness y no saber cómo hacerlo? Pues no te preocupes, es mucho más sencillo de lo que parece, pero hay que tener mucha fuerza. A continuación, te contaremos sobre algunas claves para lograrlo sin problemas.

foto de https://as.com/deporteyvida/2018/11/25/portada/1543136724_749811.html

Cómo comenzar una vida fitness

Empezar una vida fitness puede ser un tanto complicado, sobre todo al principio, ya que se debe ser constante en todo el proceso. Por lo tanto, en este apartado os mostraremos una serie de consejos para comenzar una vida fitness.

Empieza poco a poco

Al principio necesitarás de un gran esfuerzo mental para adaptarte a un estilo de vida fitness. Es por ello que, es importante empezar poco a poco para que en el transcurso de este proceso no te acabes aburriendo. Por lo tanto, comienza por realizar pequeños cambios en tu vida diaria, y ve implementando nuevos con el paso del tiempo.

Crea una lista de las cosas que estás haciendo mal

Antes de empezar con tu vida fitness, es importante crear una lista de aquellas cosas que estás haciendo mal para que dejen de repercutir negativamente en tu vida. De esta forma podemos crear un “planning” para mejorar aquellos aspectos en los que estemos errando.

Constancia: La clave para vida fitness

Sobre todo, cuando se tiene un estilo de vida sedentario, llegar e incursionar en la vida fitness llega a ser muy complejo. Para poder lograrlo se necesita, ante todo, decisión, esto es lo que te permitirá comenzar en primera instancia. Luego de ello, encontraremos a la constancia, esto es lo que te dará la fuerza para no desfallecer en ningún instante.

Es bastante común ver que en redes se dice siempre que hay que tener motivación. Y la motivación puede que se consiga los primeros días, pero esta puede que desaparezca con el paso del tiempo. En el momento en que ya no exista la motivación, tienes que activarte con la disciplina. La disciplina es lo que te llevará cada vez más lejos y es lo que te permitirá alcanzar los resultados.

No te desesperes, la vida fitness no se consigue de un día para otro

Precisamente por la cantidad de información que se encuentra en redes sobre la vida fitness nos podemos ver sobrecargados de ella. Y se piensa que en unos pocos meses se encontrarán resultados iguales a la persona que sigues en Instagram. Y la verdad es que no se trata de eso, para que esa persona que ves esté así han pasado años.

Nadie dijo que esto sería fácil, tampoco se trata de una tortura. Pero no son dos días de entrenamiento para tener un cuerpo fitness y tampoco se sano. Se necesita del tiempo para que se puedan ver los resultados claves. No te puedes desesperar porque en 4 meses no te veías como querías. Si lo sigues haciendo seguramente muy pronto tendrás resultados contundentes.

No te compares a otras personas

Cada cuerpo es distinto, este es uno de los principales pilares en cuanto a la vida fitness. Si tienes en cuenta esto te mantendrás siempre mucho más tranquilo. No tendrás que preocuparte porque el de al lado se le marcan más los abdominales o ya le han crecido los bíceps. Cada proceso es diferente e irá evolucionando a tu ritmo.

Si te das el tiempo para entrenar y que todo se haga de la forma correcta más temprano que tarde encontrarás buenos resultados. El problema es que llegan a decaer cuando piensan que no encontrarán un tipo de cuerpo en particular. Ningún cuerpo es perfecto y cada uno tiene sus detalles, por ello es que hay que apreciarlos.

Come bien en todo momento

foto de https://www.eluniverso.com/vida/2018/09/07/nota/6942467/alimentacion-saludable-cuales-son-porciones-horarios-adecuados

Para algunos, lo más difícil de la vida fitness puede llegar a ser la alimentación. Sobre todo, si se tienen en cuenta que en el pasado el estilo de alimentación era muy malo. Siempre se escucha que todo lo que sabe muy delicioso es lo que más hace daño al cuerpo. Y en algunos casos es completamente cierto. También se tiene la apreciación que todo lo que es fitness no sabe bien, pero no es así.

En el momento en que se tenga una vida de este estilo, lo correcto es aprender diferentes tipos de preparaciones. Cada una de ellas tiene que ser diferente para que no se aburran, pero siempre sano. Tener un estilo de vida así no se trata de dejar de comer y hacer dieta. Quienes son realmente fitness llegan a comer en cantidad mucho más que una persona promedio que come grasoso.

Lo que sucede en estos casos es que se ingieren los alimentos correctos para que todo vaya bien en el cuerpo. Cuando se come un alimento, cada uno de ellos crea una respuesta química en el cuerpo. En cada uno de los casos será diferente. Esto quiere decir que un plato de ensalada no responderá de la misma forma que una hamburguesa. Obviamente la ensalada se procesará de mejor manera y caerá liviana.

Por último, recuerda que existen comidas no saludables que se puede complementar con el fitness, ya que no todo es la alimentación, sino que de vez en cuando puedes darte un caprichito.

Haz ejercicio constantemente

La cantidad de ejercicio que se haga será totalmente proporcional al objetivo que se tenga. Si solo quieres bajar un poco de peso y tener algunos músculos marcados, no necesitas estar en el gimnasio todos los días. Algunas personas que practican una vida fitness de forma activa y que tienen cuerpos muy bien logrados van al gimnasio 3 veces a la semana.

Esto es porque saben entrenar de la forma correcta. En este tipo de temas lo que hace más importancia no es la cantidad de ejercicio que se haga, si no la calidad. Cuando se hace un ejercicio de forma correcta, el musculo se ejercitará como se debe. Allí es donde se generará la hipertrofia y comenzará a crecer el músculo de la forma en la que se desee.

Lo correcto cuando se va a hacer una rutina de entrenamiento es que se busque a un profesional. Las posibilidades de lesiones por no hacer los ejercicios de forma correcta son muy altas. Además, como cada cuerpo es diferente, también las necesidades serán distintas y por consiguiente el entrenamiento también. Si se necesita una mayor atención en determinado músculo se harán ejercicios para mejorar esta área.

Consejos para tener una vida fitness

Escuchar los consejos de las personas expertas en la materia, es un punto importante para cumplir tu objetivo de tener una vida fitness. Es por ello que, a continuación te mostraremos una serie de consejos que debes tener en cuenta:

Programa las comidas y cumple con los horarios. Realiza cardio por lo menos 3 veces a la semana. Utiliza suplementos alimenticios. Realiza entrenamientos de fuerza. Comparte tus metas para sentirte realizado, te ayudará a tener fuerzas para seguir con el proceso.

En definitiva, esto es todo lo que debes tener en cuenta para tener una vida fitness y conseguir mantenerla a lo largo del tiempo.