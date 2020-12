6 maneras de no tomarse las cosas personalmente

Camine por la línea entre reaccionar exageradamente y no reaccionar.

Cada uno de nosotros tiene un tierno vientre de nuestra psique. Todo el mundo tiene algo por lo que es sensible, donde incluso un golpe suave puede parecer más un golpe. Los comentarios no se deslizan como el agua del lomo de un pato; más bien, nos sentimos más como un blanco fácil.

Pero la crítica es una parte inevitable de la vida, y escuchar comentarios negativos razonables sin reaccionar exageradamente es una habilidad para la vida. Si podemos escuchar críticas justas de nuestras acciones sin tomarlas como algo personal, no solo escapamos de sentirnos heridos o avergonzados, sino que también evitamos que las críticas se intensifiquen. Por el contrario, si pensamos: “Heriste mis sentimientos, así que yo también te haré daño”, creamos más conflicto y dolor a nuestro alrededor.

Entonces, ¿cómo podemos tomar las cosas de manera menos personal, tanto para beneficiarnos a nosotros mismos como a los demás? ¿Cómo podemos endurecerse sin volvernos duros de corazón?

Comencemos con dos consejos sobre cómo reinterpretar al crítico, ya sea su jefe, su suegra, su vecino entrometido o alguien a quien ama y en quien confía. De hecho, ese es el quid del asunto.

1. Considere la fuente

¿Sería tan probable que bebiera agua de un manantial de montaña como de un charco debajo de un contenedor de basura? Por supuesto no. ¿Pero por qué? Aparte del hecho de que eres inteligente, es porque la fuente es importante.

Lo mismo ocurre con las críticas. ¿La crítica proviene de alguien que te agrada y respetas? ¿Esta persona te conoce bien? ¿O es alguien conocido por dispararse en la boca, tener toda la sutileza de un mazo o nunca ha tenido una interacción auténtica contigo?

En resumen, usted tomaría las críticas de manera muy diferente si alguien en quien confía las presentará con cuidado en lugar de las que las gritara un automóvil en movimiento. Considere la fuente, que lo ayudará a decidir si tomar sus comentarios en serio o con un gran grano de sal.

2. Dé a los críticos otra oportunidad, pero no oportunidades ilimitadas

La gente dice cosas malas. La gente puede ser tonta. La gente no tiene filtro. Es humano cometer un error y decir algo crítico o insultante, pero si sucede una y otra vez, ya no es un error, es un patrón.

Parafraseando, critícame una vez, eso depende de ti. Grítame dos veces, eso es cosa mía. Pero si te insultan repetidamente sin una disculpa o un reconocimiento, es hora de hablar y / o limitar el contacto. Tres strikes y no estás necesariamente fuera, especialmente si todavía tienes que trabajar con ellos o estar relacionado con ellos, pero definitivamente es hora de establecer algunos límites.

3. Preste atención a la espada de doble filo de “¡No deberian decir eso!”

Las personas hipersensibles a las críticas suelen tener altos estándares morales. Tienen un código moral estricto y sus valores son profundos. Y eso es bueno. Pero este es uno de los pocos lugares donde los valores fuertes pueden tener una desventaja. “¡Cómo se atreven a decir eso!” “¡Eso está mal!” “¡Ella no puede decir eso!” “No es así cómo deberían ser las cosas”. Todas esas cosas pueden ser ciertas, pero cualquier afirmación que te lastimó fue pronunciada.

El hecho de que el crítico “no debería” o “no puede” es discutible. Imagina que un perro acaba de depositar un paquete humeante justo al lado de tu letrero “por favor, recoge los desechos de tu mascota”. No debería haber sucedido, pero tienes que lidiar con eso de todos modos.

Recibir críticas injustas o indebidas es similar. Incluso si “no debería” estar allí, todavía tienes que lidiar con eso. Sentirse molesto y ofendido puede estar justificado, pero no es útil. Recuerde que incluso si usted camina la línea y seguir las reglas, no se puede controlar si otros les rompen. En resumen, centra tu atención en el contenido de la crítica, no en si debería haber sucedido o no.

4. Cuestione su propio perfeccionismo

Existe una línea recta entre hipersensibilidad y perfeccionismo. Las personas que se toman las cosas como algo personal a menudo trabajan muy duro para ser inocentes, impecables o excelentes, precisamente para que nadie los critique. Cuando reciben retroalimentación negativa, se siente como si destruyeran todo por lo que han trabajado tan duro.

Si esto le suena familiar, puede reformularse de varias maneras. Una es incorporar mejoras en la escucha de críticas en su perfeccionismo. Mejore la recepción de comentarios. Apunta más alto cuando se trata de lidiar con los comentarios. Sea un triunfador cuando se trata de enfrentar a los que odian.

Otra forma más desafiante es cambiar tu perfeccionismo. Atrévete a aceptar tus grietas y verrugas. Darse cuenta lentamente de que es suficiente tal como es requiere tiempo y trabajo, pero el simple hecho de reconocer sus botones puede ser un primer paso poderoso. Sí fue acosado en el pasado, es posible que sea hipersensible a los comentarios que le recuerdan que lo arrojaron contra el casillero de su escuela secundaria. Si tus padres te encasillaron como el tonto, el loco o el niño problemático, es posible que hayas trabajado hasta el final para demostrar que eres todo lo contrario.

Cualquier crítica que saque a relucir viejas heridas es muy profunda, pero el simple hecho de ser consciente de que algo es un tema candente para ti es el primer paso para reconocerlo y, finalmente, curarlo.

5. “¡Debería haber dicho …!” Sea honesto consigo mismo al recrear escenas en su cabeza

Todos hemos experimentado ser acosados ​​o criticados y luego, horas después, se nos ocurrió un buen zinger que desearíamos haber dicho en ese momento. Reproducimos la escena en nuestra cabeza, dando vueltas a lo que queríamos que sucediera en lugar de lo que realmente sucedió.

Pero reproducir escenas en tu cabeza es una moneda de dos caras. En algunos casos, puede resultar de gran ayuda. Si repite la escena e imagina que obtiene lo que necesitaba en el momento, sintiéndose empoderado, aliviado o seguro, puede ser un sueño extremadamente valioso. De hecho, cuando se hace con un terapeuta calificado, esto se llama reescritura de imágenes y es una herramienta de vanguardia en el tratamiento de sobrevivientes de trauma .

Sin embargo, en otros casos, reproducir una escena puede resultar problemático; específicamente, imaginar fantasías de venganza. En ese punto, la reinvención cruza la línea del empoderamiento al egoísmo.

De hecho, un estudio de la Universidad Estatal de Louisiana encontró un vínculo entre la frecuencia con la que la gente imaginaba las interacciones y el narcisismo encubierto , la versión del narcisismo asociado con la baja autoestima en lugar de la grandiosidad Yo-soy-la-mayor. El narcisismo encubierto es la mezcla poco envidiable de ser vulnerable y ensimismado al mismo tiempo.

Los investigadores descubrieron que imaginar con frecuencia escenas que discrepaban con la realidad, fantasear con humillar a un ex al que ya no veías nunca más, o imaginarte reprimir a tu jefe y organizar una toma de poder, estaba vinculado al narcisismo encubierto. Resulta que los narcisistas encubiertos visualizan el conflicto con más frecuencia que los no narcisistas y, además, se imaginan a sí mismos dominando la interacción y controlando la relación.

Así que tenga cuidado cuando vuelva a reproducir esas escenas en su cabeza. Si lo está haciendo para calmarse y fortalecerse, continúe. Pero si lo está haciendo para dominar a su enemigo imaginario, considere probar una estrategia de afrontamiento más saludable.

6. Mantenga la línea entre tomar las cosas personalmente y estar involucrado personalmente

Para terminar, haremos algo sorprendente: defenderemos tomándonos las cosas personalmente. Ahora, “tomar las cosas personalmente” generalmente trae a la mente imágenes de gritos o furiosos silenciosos en nuestra almohada, pero hay algo que decir para tomar las cosas en serio.

Lo contrario de tomarse las cosas personalmente es despersonalizarse . Y cuando despersonaliza una acción o un rol, rápidamente pierde su valor. Tomar su trabajo como algo personal significa invertir, mientras que despersonalizar significa presentarse solo por un cheque de pago. Tomar una pasión personalmente significa estar comprometido, mientras que el desapego garantiza resultados mediocres en el mejor de los casos.

Para llevar las cosas aún más lejos, con sus semejantes, tomar las cosas personalmente significa involucrarse con los demás de la mejor manera. No tomar las cosas personalmente, en el peor de los casos, conduce a la deshumanización y la desconexión moral, convenciéndose a sí mismo de que los estándares éticos y otras personas no importan.

Entonces, extrañamente, deja que las cosas te afecten. Tómalos personalmente, de la mejor manera posible. Encuentre un término medio entre ser hipersensible y preocuparse profundamente. Considerándolo todo, tome su trabajo y sus relaciones muy personalmente. Después de todo, está desordenada, imperfecta y gloriosa vida tuya te pertenece.