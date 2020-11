¿Volveremos a escuchar a Britney Spears?

Solo la pregunta genera expectativas en todo tipo de público, pues a pesar de los altos y bajos de Britney Spears ¿Quién no está al tanto de la mundialmente conocida “Princesa del Pop”?

Desde 1998 esta joven estadounidense proveniente de Louisiana ha deslumbrado a todo el mundo con sus ritmos pegajosos y elaboradas coreografías, pero no ha sido fácil.

No todo ha sido un sueño en la vida de la cantante, ya que desde su crisis en 2007 ha atravesado varios problemas familiares y personales. Desde su matrimonio de 55 horas, su tormentoso divorcio, la custodia de sus hijos y ahora la batalla por su libertad, conoce la historia de esta luchadora.

¿Por qué Britney Spears es considerada la princesa del pop?

El talento de Spears comenzó a destacar desde su niñez, cuando formó parte del Mickey Mouse Club. En 1998 lanzó su primer hit como solista llamado “Hit me baby one more time”, que la lanzó inmediatamente al estrellato, rompiendo récords en ventas en EE.UU.

¿Pero por qué princesa? La costumbre empezó desde que se comenzó a catalogar a Michael Jackson como Rey del pop y a Madonna como la Reina.

¿Y cómo consiguió Britney Spears el título? Tanto los críticos como sus millones de fans (y ventas) en todo el mundo coincidieron en la cantante como la viva representación del pop de la década. Y aún hoy lo sigue siendo.

Desde el 2000 al 2010 fue una década marcada por el pop de Spears, destacando éxitos como: “Baby one more time”, “Oops i did it again”, “I’m slave 4u”, “Toxic”, “Me against the music” y decenas más. Sus extraordinarias presentaciones en los premios MTV y los Billboards han sido consideradas como las mejores de la historia y no deja de comentarse año tras año.

¿Qué ha ocurrido desde 2007?

Este no fue un buen año para Britney Spears. Los problemas en su matrimonio y la lucha por no perder la custodia de sus hijos la llevaron al colapso. Si recuerdas esa icónica imagen de la Britney rapada atacando con un paraguas una camioneta plateada, ese es el momento en el que explotó su crisis personal.

En 2008 un tribunal estadounidense otorgó la custodia de Britney Spears a su padre Jamie Spears, por considerar que la cantante no era apta para manejar sus finanzas.

Movimiento Free Britney

Hoy día, con 38 años, Britney Spears aún debe contar con el permiso de su padre para cosas tan simples como rendir entrevistas, e incluso salir de compras.

Durante estos años la cantante se ha mantenido activa en los escenarios, pero no al 100% de su capacidad, pues depende de las restricciones de su padre. Sin embargo, su vida personal ha mejorado muchísimo, logrando tener incluso el 70% de la custodia de sus hijos Sean Preston y Jayden.

En los últimos años, tanto la cantante como el resto de su entorno familiar, han solicitado reiteradamente una ampliación en cuanto a su poder de acción. Esto ha degenerado que en el último año las diferencias personales y profesionales con su padre han llegado a un punto irreconciliable.

Tanto es así que Jamie Spears tiene una orden de alejamiento sobre sus nietos por presuntamente haber golpeado a Sean Preston, el mayor.

¡Fuertes declaraciones!

El 10 de septiembre de 2020 un tribunal dictaminó que Jamie Spears seguirá con la tutela total sobre su hija Britney Spears. Ante esta decisión Britney se ha declarado en una especie de huelga artística.

La cantante manifestó que no volverá a grabar o a subirse a los escenarios mientras su padre siga controlando cada uno de sus pasos.

Su hijo menor Jayden ha manifestado en sus redes sociales un total apoyo a su madre, refiriéndose a su abuelo con muy poco cariño. También confirmó que en palabras de su madre quizá abandonará por completo la música. Estaremos pendientes para ver qué ocurre al final y si Britney regresa a la escena musical en breve o se retira por completo.