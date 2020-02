Ser exitoso: Los consejos que debes seguir.

Desde hace mucho tiempo, ser exitoso se ha convertido en una de las necesidades principales de las personas, pero a su vez, también en algo complejo de conseguir. El éxito no es una de esas cosas que llegan de la noche a la mañana. Si bien a algunas personas se les hace más fácil que a otras, pero no siempre funciona de esa manera. Pueden ser años luchando para poder conseguir el éxito que se quiere y demanda, pero no es como despertar un día y serlo.

En la actualidad, existe una gran cantidad de orientadores y coach, que pueden ayudar a este tipo de cosas. Algunas personas creen que realmente existe un misterio que se esconde detrás del éxito, pero la verdad no es así. Con el paso del tiempo se han escrito libros y se han hecho conferencias para hablar de cómo se consigue. Peculiarmente se ha monetizado a más no poder este concepto de ser exitoso a tal punto de que es rentable para muchas personas explicarlo.

Las historias de vida son muchas y bastante interesantes. Cada una habla desde el éxito, pero no siempre dejan en claro cómo llegar hasta él. Esto es lo que puede ser lo más complejo, se piensa que el éxito es un fin, pero no es así, se trata de un viaje. En este, pueden existir altos y bajos, pero lo importante es que se viva. ¿Quieren saber cómo conseguir el éxito en la vida? Pues a continuación, estaremos revelando algunos de los secretos que giran en torno a este tema.

1.- Para ser exitoso debes tener metas claras.

El error principal que cometen las personas cuando buscan ser exitoso es que simplemente tienen una idea equivocada de lo que quieren. Quizá muchas opciones puedan ser lo que no permita que un plan de acción se materialice. Si hay algo que está completamente claro es que no todo se puede hacer siempre y menos al mismo tiempo. Tener demasiados planes, metas y deseos ocuparán demasiado la mete de la persona que busca el éxito.

Estar ocupándose de todo dará como resultado que no se le preste atención suficiente a lo más importante, ser exitoso. El centrarse es lo que permitirá que todo vaya muchísimo mejor. Todas las energías, mente y pensamiento estarán dirigidas a un objetivo claro y que será sencillo de cumplir. Esto es lo que permitirá que la meta se cumpla a cabalidad en el menor tiempo posible. Si no, lo que se logrará es que se tenga mucho hecho a medias y el éxito esté cada vez más lejos.

Para poder tener éxito es necesario que se tenga una meta clara y consciente. Tampoco puede funcionar el hecho de decir “No, sé cómo lo voy a conseguir, pero lo haré” la improvisación no siempre termina del todo bien y es lo que permite el fracaso en muchos casos. En estas ocasiones, en lo menos que se puede confiar es en la suerte, el éxito no se trata de eso. Entre más conscientes sean de esto, más lejos llegarán.

2.- Si quieres ser exitoso no debes tener miedo al fracaso.

No se trata de cuántas veces te caigas, si no cuántas de ellas te levantes. De eso se trata ser exitoso, no es al que mejor le vaya en la vida, aunque puede ser en algunos casos así. Pero no siempre funciona de esa manera, a quién le ha ido peor en algunos casos suele ser un luchador. Esta es una forma de ser exitoso que también es bastante importante a tener en cuenta.

La resiliencia y nunca dejar atrás lo que se quiere es lo que permitirá que en cada momento se tenga más éxito. Quienes dejan todo tirado apenas comienza a ir mal son los que no van a tener éxito con tanta facilidad como los demás. Esto no se trata de estar aferrado a un mismo objetivo siempre y ser terco y no dejarlo ir. Es más, un saber que será duro, pero al final del día llegarán cosas buenas para quienes luchen realmente.

Si te está yendo mal en algo y piensas que ya no podrás seguir con ello quizá sea bueno dejarlo y buscar otro rumbo. Pero que esto no se convierta en una constante en tu vida. Ser exitoso se trata también de tomar las causas perdidas y hacer que se conviertan en historias de éxito. Para poder hacerlo necesitarás mucha fuerza.

Quizá escuches a personas que te digan que no lo lograrás. Siempre hay mucho de esto, y sí que puede ser agotador. Pero siempre debes estar convencido de que eres quien conseguirá lo mejor para ti mismo. Es el momento para crear y llevar más allá tus capacidades, no dejes que te desanimen.

3.- Crea metas reales para cumplir.

En ocasiones uno de los mayores fracasos cuando se busca ser exitoso es tomar algunas metas demasiado lejas y que sin duda alguna son complejas de cumplir. No se puede pretender llegar al mismo punto en 3 meses que alguien que lleva 10 años trabajando por ello. Ser exitoso es algo que lleva tiempo y también demanda mucho de eso. Así que busca cosas que estén dentro de una zona de desarrollo próximo realista.

Metas pequeñas o que creas que serán un ensayo para algo más grande es lo que te hará saber hasta donde puedes llegar. Una vez toque ese tope, estarás listo para derribarlo y seguir subiendo. Luego de que llegues a tu nuevo tope, harás lo mismo hasta llegar a aquél éxito que siempre has soñado. En realidad, nadie dijo que sería fácil, divertido o que duraría poco tiempo. Lo que sí es cierto es que será bastante gratificante cuando todo acabe.

Mientras tengas muchas más metas reales y conscientes se te asegurará que puedas tener menos fracaso. La desilusión si no lo logras a la primera será mucho menor y podrás continuar. Así que dar pequeños pasos no es ir lento, es hacerlo lo más seguro que puedas, así tendrás la facilidad de llegar más lejos. Luego de un tiempo ya serás todo un experto en lo que haces, sea lo que sea, no importa. Cualquier sueño se puede cumplir si es que sigues el camino correcto. Y este no es otro que el del trabajo duro.