Cosas que debes hacer en una primera cita

Definitivamente el día de la primera cita con una chica puede ser uno de los momentos de más nerviosismo que pueden existir. Muchos hombres no tienen ni la más mínima idea de qué hacer o de cómo actuar en esta situación. Existen algunos que sí están mucho más experimentados y que llevan esto con muchísima tranquilidad. Pero hay otros que se ponen demasiado nerviosos ante este tipo de situaciones.

Y la verdad es que es bastante normal, eso de dar una buena primera impresión no es nada sencillo. Hay que estar al pendiente de muchas cosas para que todo salga bien y llega a ser bastante agotador. Además, teniendo en cuenta que las mujeres en algunas ocasiones son un tanto difíciles de complacer. Si hay algo que las mujeres siempre tienen muy en claro es lo que desean en un hombre. Y si no cuentas con ello no hay forma en la cual te presten atención.

En líneas generales, podríamos decir que no hay una fórmula exacta en la cual agradarle a una chica. Y sobre todo si se trata del día de la primera cita esto es muy complejo. Pero sí que hay ciertos lineamientos que se pueden seguir para poder tener un buen primer encuentro sin tantos contratiempos. Esto es algo que solo muy pocos logran manejar, pero hoy los ayudaremos a que lo consigan.

¿Quieren saber qué hacer para que esa primera impresión salga lo mejor posible? Pues a continuación te mostraremos cómo hacerlo.

Qué debes hacer en una primera cita

Las primeras citas suelen ser un momento incómoda para ambas partes, por lo que deberás poner en práctica esta serie de consejos para que tu encuentro sea todo un éxito.

Sé caballeroso en tu primera cita y todo saldrá excelente

Aunque estamos en una época en la que la mujer puede hacer todo por sí misma. Lo cual es bastante bueno, en ningún momento se tiene que perder la caballerosidad. Necesitarás serlo muchísimo en tu primera cita para que ella pueda sentirse lo suficientemente cómoda y también atendida. Esto es algo que siempre le encantará a las mujeres sin importar qué edad tengan o lo que estén buscando.

Los actos caballerosos te permitirán pasar quizá a una segunda cita y que te dé la oportunidad de hablar constantemente con ella. Esto hará parecer que sí te interesa bastante y además de que te preocupas por cómo está y cómo se siente. Esto es algo que es indispensable en una relación en general. Pero si se habla del primer encuentro con una mujer muchísimo más.

Sobre todo, a las mujeres les encanta darse cuenta que el hombre sí tiene interés en ella. Si esto no se nota, lo más probable es que ni te tome en cuenta para una próxima salida. Si realmente quieres tener algo con ella tendrás que quizá abrir la puerta por ella, y también sacar su silla. Además, necesitarás iniciativa a la hora de hablar con el mesero, esto es algo que siempre llama la atención.

Viste bien en esta primera cita y le encantarás a tu chica

A las chicas siempre les encantará un hombre que se vea bastante bien. Cada vez más los hombres se están arreglando un poco y esto es algo bastante bueno. Hay que mantener cierto estilo siempre al vestir y cuando se trata de una primera cita muchísimo más. Algunos ni siquiera le prestan la más mínima atención a este tipo de cosas. Y principalmente por ello es que no los llaman para una segunda cita.

No es necesario que gastes demasiado dinero en lo que llevas puesto. La moda no siempre se trata de quién gaste más, si no de quién se vea mejor. Podrás colocarte la ropa más costosa, pero si no sabes combinarla no servirá de absolutamente nada. Por ello es que una buena opción siempre será ir por básicos en la vestimenta. Una de las cosas que no puedes hacer es exagerar en lo que estás llevando. Los colores pasteles y claros siempre te ayudarán a dar una buena impresión.

Además, oler bien es algo indispensable cuando se trata de tener una primera cita. No podrás andar por allí intentando impresionar a una chica cuando no hueles bien. Y no se trata de que te bañes, porque esto es algo completamente indispensable en cualquier situación. Si no se trata de que lleves una buena fragancia para que puedas atraer a tu chica. A las mujeres les encanta un hombre que huela bien y si logras conseguir esto, seguramente le agradarás.

Permite que ella hable y préstale atención

En una primera cita conocerse es algo primordial, usualmente si hay interés los dos querrán conversar para también darse a conocer. El punto de esto es que no robes toda la atención y no dejes que la conversación se dirija solo a ti. También ella es importante y no hay algo que le moleste más a las mujeres que no las dejen hablar. Ellas necesitan comunicarse y si quieren contarte algo es porque les interesas.

Si estás en una primera cita y a la chica no le interesa ni en lo más mínimo hablarte o contarte algo es porque no está del todo interesada. Pero este no es el fin del mundo, si llegas a ser lo suficientemente carismático comenzarás a agradarle. De una u otra manera empezará a contarte ciertas cosas de su vida y qué le gusta hacer. Esto es lo que te permitirá entablar una buena conversación con ella para que se sienta mejor.

Una vez que ella esté lo suficientemente cómoda contigo, te puedo asegurar que tu cita irá cada vez mejor. No necesitarás nada más, la mayor parte del camino estará hecha y si logras impresionarla, tendrás una próxima cita pronto.

Confía en ti mismo

A tu primera cita deberás ir confiado, ya que un estudio ha demostrado que los primeros 30 segundos de conversación son los más importantes, y es el tiempo estipulado para que una persona tome una primera impresión de ti. Por lo tanto, ten confianza y empieza la conversación con ganas y con una sonrisa.

Utiliza el lenguaje no verbal

El lenguaje no verbal es muy importante, ya que ayudará apreciar si tenéis “feeling” o no. Además, si os gustáis de verdad, este tipo de lenguaje dice mucho. Por ejemplo, de vez en cuando esboza una sonrisa, guiñale un ojo, muerdete el labio… Aunque no lo creas, esto te ayudará en tu primera cita.

Temas para hablar

Seguramente te estarás preguntado de que puedes hablar en tu primera cita. Pues, tenemos la respuesta a tu cuestión. Sin lugar a dudas, deberás evitar los temas religiosos, políticos y de fútbol, ya que no son los idóneos para tocar en una primera toma de contacto. En cambio, sí que te recomendamos hablar sobre temas amorosos: cuántas relaciones ha tenido, cuánto han durado… De esta forma conseguirás que ella se vaya abriendo más y más, hasta que creéis un vínculo especial.

Además, te recomendamos que le preguntes cosas, y que se note que te interesa lo que te está contando. Esta es una de las mejores formas para ligar con un chica.

Escoge bien el sitio al cual irán

El día de una primera cita es bastante importante, no puede ser cualquier lugar el que escojas para que este se dé. No se trata que sea un lugar costoso y el más lujoso de la ciudad, pero tampoco tiene que sea un sitio demasiado común. Ella necesitará sentirse especial así se trate de una primera cita. Porque si hay algo que le importa a una mujer es que la hagan sentir muy bien.

Si escoges un lugar que realmente no sea ni medianamente bonito, parecerá que no te ha preocupado nada escogerlo. Y simplemente estás utilizando un recurso que se te ha pasado por primera vez por la mente. Además, recuerda que para una cita una chica siempre se irá muy bien vestida. Así que no permitirás que esta desentone en ningún momento mientras está en una cita contigo.

Solo intenta que sea un lugar cómodo y bonito, en el cual puedan conversar y tomar algo tranquilamente. Un cine, sitio nocturno o parque no suelen ser buenas primeras citas. La comodidad siempre es primordial.

En definitiva, estos son los mejores consejos que te podemos ofrecer para que tu primera cita salga perfecta, aunque te recomendamos que no sigas todos los consejos a rajatabla, ya que no parecería natural. ¡Esperamos que te haya sido de ayuda!