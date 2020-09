Por qué es importante cuidar la barba y cómo hacerlo correctamente

La barba es un elemento estético que puede decir mucho de una persona a simple vista. Al fin y al cabo, forma parte de la apariencia del hombre, y por lo tanto, de su presentación. Por eso, dedicarle cuidados es fundamental para así garantizar que se vea bien y pueda crecer de manera saludable.

El cabello y el vello facial históricamente han sido considerados como un elemento de suma importancia, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres, la barba puede aportar mucho a su apariencia y es por eso que dedicarle ciertos cuidados se puede convertir en la clave para poder tenerla impecable la mayor parte del tiempo. Al tratarse de vello, hay determinados productos que pueden ser de mucha utilidad para nutrirlo y dejarlo brilloso y atractivo.

Cuidar de la barba

La barba en los hombres es algo muy común, aunque como suele suceder, se ha puesto más de moda durante determinadas épocas a lo largo de los años. En la actualidad, es uno de los elementos más importantes para muchos hombres, y sin duda, se convierte en un elemento que forma parte de la apariencia de la persona, por lo tanto, de su estética y de sus gustos. Contrariamente a lo que podría pensarse, tener una barba atractiva no se trata únicamente de dejarla crecer únicamente, porque al fin y al cabo, forma parte del cuerpo. Esto quiere decir que también puede estar expuesta a ciertas afecciones, de hecho, muy habituales, y que es preferible evitarlas.

En primer lugar, y una de las más recurrentes, es la foliculitis. Esta afección suele aparecer cuando no se lleva a cabo una buena limpieza de la zona, o cuando no se ha afeitado de la manera correcta. Aunque no lo parezca, la manera de afeitar influye enormemente sobre cómo crece la barba y cómo reacciona la piel de la zona, por eso resulta tan importante acudir a un profesional o realizar el afeitado con una máquina adecuada para el trabajo, como las que pueden encontrarse en www.alpel.es, la tienda especializada de la peluquería Alpel. De este modo, es posible asegurarse de que se cuenta con artículos de buena calidad, diseñados para esta tarea particularmente.

Del mismo modo, en su tienda podrás encontrar otro tipo de productos que podrían serte de mucha ayuda para cortar tu barba. Es muy importante tener en cuenta que, siempre que se haga esto en casa (ya sean cortes de barba o de cabello), contar con las herramientas adecuadas puede ser determinante para lograr un buen resultado. Así como se recomienda no cortar el cabello con unas tijeras de casa comunes y hacerlo en cambio con unas especiales para cabello, también se aconseja cortar la barba con una máquina cortapelos o con navajas especialmente diseñadas para poder realizar esta tarea sin inconvenientes, con el material y el filo indicados para evitar perjudicar tanto a la piel como al crecimiento del vello.

Cómo mantener una buena barba

Como mencionamos unas líneas más arriba, antes que nada resulta fundamental hacer un buen corte y afeitado de la barba, ya que esto condicionará la manera en la que crecerá en el futuro, así como el estado de la piel. Un mal corte puede llegar a irritar la piel y, en el caso de las pieles muy sensibles, esto podría devenir en otras afecciones. Por eso, para empezar, a la hora de cortar una barba es importante contar con jabones o limpiadores cutáneos que sean amables con la zona del rostro. Con el transcurso del tiempo, se recomienda llevar a cabo un recorte si la barba ha crecido demasiado. Los recortes pueden ayudar a impulsar el crecimiento adecuado del pelo de la barba, es decir, que además de crecer, lo haga de forma saludable.

En segundo lugar, pero no menos importante, la limpieza de la barba es un aspecto elemental para garantizar que ésta se encuentre en perfectas condiciones. El cabello de la barba guarda ciertas diferencias con el cabello de la cabeza que hacen que sea más vulnerable a determinados agentes. Además, se puede ensuciar muy fácilmente y, sin notarlo, pueden acumularse muchas partículas de suciedad y gérmenes en ella, que sin la higiene adecuada, pueden acabar afectando a la piel y a los folículos. Tampoco hay que olvidar que la misma piel segrega grasa y ésta puede tapar los poros. Por todas estas razones, es necesario emplear ciertos productos para la barba, como champús y acondicionadores especiales, para así deshacerse de la suciedad perfectamente.

Hay muchos tipos de champús y acondicionadores para barba, por lo que en caso de dudas, siempre se aconseja consultar con profesionales o con tu barbero de confianza. Una vez que hayas terminado con tu rutina de lavado, tendrás que incorporar algún aceite para barba que se encargará de nutrir la misma y darle fuerza. Además, estos aceites o bálsamos son muy buenos para la piel de la zona, ya que no generan ningún tipo de irritación. Como si fuera poco, te dejarán un aroma muy agradable y te permitirán moldear el cabello de la barba de la manera que más te guste. Tampoco habrá que olvidar la importancia de cepillar regularmente la barba, para así estimular el correcto funcionamiento de los folículos y su crecimiento.

Del mismo modo en el que se recomienda cepillar los cabellos largos, el cepillado de la barba puede ser de gran ayuda para darle fuerza y brillo. Si además tienes bigote, es importante que lo incluyas en tu rutina de higiene y mantenimiento, y que destines los mismos cuidados. Lo ideal es hacer uso siempre de los productos que están específicamente fabricados para barba y bigote, sólo de esta manera podrás garantizar que la zona esté bien cuidada, y que tu piel no se vea afectada. Al fin y al cabo, se trata de tu rostro, y la piel del rostro no es igual a la de otras partes del cuerpo.

Por último, te aconsejamos que si tienes dudas acerca de los productos que deberás utilizar, preguntes siempre a un profesional. Es posible que el consejo de un amigo parezca más accesible, pero lo cierto es que un peluquero o barbero profesional estará perfectamente capacitado para asesorarte sobre estas cuestiones. Además, cada barba es un mundo y por eso es posible que los productos apropiados para la tuya no sean los mismos que son efectivos en otras personas. Con el transcurso del tiempo y el consejo de un barbero, irás dándote cuenta respecto a los productos más efectivos para tu barba en particular.