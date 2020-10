Las zapatillas deportivas, perfectas para tus looks de otoño

Desde hace mucho tiempo las zapatillas deportivas dejaron de ser de uso exclusivo para realizar actividad física, correr, ir al gimnasio o practicar cualquier deporte, para convertirse en un símbolo de la moda y acompañar infinidad de estilos y looks.

En el caso de los chicos, hay una gran variedad de trucos que permiten combinar este tipo de calzado con atuendos, tanto informales como casuales, e incluso, elegantes. Todo dependerá de tu habilidad para combinar el diseño de la zapatilla adecuada, así como también influirá en gran medida la actitud que tengas para lucir todo el atuendo con confianza y seguridad.

Las tiendas online se convierten en nuestras perfectas aliadas a la hora de elegir la zapatilla deportiva adecuada, no solo porque contienen una gran variedad de modelos, marcas e increíbles ofertas imposibles de ignorar, sino también porque puedes enterarte de las últimas tendencias y lo que se está llevando con más fuerza en cada temporada.

Nos encontramos en pleno otoño, por lo que lucir zapatillas deportivas es prácticamente una regla de primer orden que añadirá comodidad, practicidad y estilo a cualquier look que quieras recrear. Marcas reconocidas como Vans, Sneakers, Nike, Adidas, Guess, Converse, Boss, o Pepe Jeans, entre otras, no escatiman en propuestas para combinar con total originalidad, para imponer el estilo que prefieras, desde el más urbano e informal, hasta uno sumamente de lujo, dependiendo de la ocasión.

Guía para combinar zapatillas deportivas de hombre

Esta guía, en principio, incluye tres reglas importantes que no puedes olvidar en ningún momento. La primera de ellas es que compres zapatillas deportivas que combinen con lo que tengas en tu armario, de esta manera podrás crear atuendos con más facilidad y libertad. Es importante que siempre impere tu propio estilo y no compres diseños atendiendo a una tendencia que no vaya contigo. Recuerda que en el mercado hay una amplísima variedad para escoger lo más adecuado para cada persona.

La segunda regla es usar las zapatillas acorde a cada ocasión. Muchas celebridades han ganado puntos en la moda por combinar elegantes trajes con zapatillas deportivas, sin embargo, acertar con esta idea es difícil, así que debes estar muy seguro de lo que quieres hacer. Por lo tanto, lo más conveniente será jugar con este calzado para montar atuendos casuales.

La tercera regla es muy simple, pero en la que algunos suelen fallar, debes mantener tus zapatillas siempre limpias. Cualquier aspecto sobresaliente como el hecho de que sea un calzado costoso, de buen diseño o de una marca reconocida, quedará en segundo plano si las llevas sucias y descuidadas. Recuerda hacer un mantenimiento adecuado, como lavarlas, limpiar sus cordones y eliminar olores.

Por otro lado, es importante conocer los tipos de zapatillas que hay en el mercado para lucirte en este otoño 2020, y así, escoger los modelos más adecuados para cada ocasión o actividad que vayas a llevar a cabo.

Zapatillas básicas

Todos debemos tener unas en nuestro armario, y marcas como Adidas, Vans o Converse son los mejores ejemplos. Aunque cada modelo tiene diferentes formas y materiales de confección, éstos no suelen ser costosos y son muy fáciles de combinar, siendo el negro y el blanco, los colores más elegidos por excelencia.

Zapatillas de lujo

En ocasiones se parecen a las clásicas, pero son más costosas y hechas con materiales más exclusivos. Marcas como Guess, Lacoste o Boss, pueden ser un ejemplo de ello. También entran en este matiz, los modelos o diseños limitados que saca cada marca, pero éstas se deben reservar para ocasiones especiales.

Zapatillas deportivas clásicas

Se trata de esos modelos que fueron furor en los años 80 y que se han vuelto a poner de moda. Los modelos Nike Air Max y los Star de Converse, entran en esta clasificación. Es muy interesante contar con un calzado de este tipo, ya que nunca te equivocarás eligiendo el mismo para complementar tu atuendo.

Las mejores características de las zapatillas deportivas