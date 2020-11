Google contra la masculinidad

Hoy no venimos a plantear un hecho conspiranoico, pero sí algo curioso que hemos ido viendo sin prestarle mucha atención en las búsquedas de Google. Pasamos a explicarnos, en el caso en el que busques lo siguiente: “soy un hombre masculino“ las respuestas que nos da Google son las siguientes:

LA primera busqueda

Curioso que la primera página que aparece nos realiza la siguiente cuestión. Soy un hombre o una mujer ? No sabemos muy bien porque con esta búsqueda nos da este primer resultado, ¿ quizás no le gusta que planteemos que somos masculinos ?

El segundo resultado despues de la wikipedia seria este. Soy un hombre y estoy embarazado, no se como plantear este posible resultado. Una de dos o no ha entendido que queremos buscar o nos esta planteando un cambio de sexo.

El tercer resultado nos plantea un manual para ser un hombre transexual, por lo que no parece que este muy a favor de la masculinidad.

En su cuarto resultado nos da este resultado bastante ambiguo, en la que nos plantea lo que somos, que hombre no duda si es un hombre o una mujer.

En el quinto resultado nos vuelve a plantar la duda, que cerebro tiene un hombre masculino o femenino.

Los resultados siguientes no los hemos analizado , pero como podéis comprobar todos los resultados que vienen a posterior concurren al mismo tema.

¿ La masculinidad no existe o se perdio ?

Será que Google ve la masculinidad como algo malo y horrendo. A lo mejor piensa Google que ya no existe el hombre masculino y planteando como masculino dícese de aquello que se caracteriza por virilidad , que también expresa más o menos lo mismo, que posee características propias del varón, tal es el caso de la fuerza, la energía, el pelo en el pecho, entre otras y un largo etcétera. ¿ Quizás las sociedad enterro el sesgo masculino ? y si desapareció porque fue ?

Tiene algo que ver el feminismo

Los cambios inducidos por el feminismo radical han dejado tras sí un paisaje social irreconocible para el hombre, propiciando un cambio en el status QUO que le esta generando cierta confusión, como el rol del hombre en la sociedad actual. Estudios, estadísticas e informes avalan que los varones se han convertido en el nuevo “sexo débil”.

La masculinidad es mala

Las pautas de comportamiento que estamos viendo día a día en cuanto a exigencias, preferencias y habilidades femeninas son consideradas prioritarias e ideales para un entorno educativo que presume las manifestaciones de masculinidad como un cancer para el correcto desarrollo personal.

El retroceso de lo masculino

Un estilo femenino se ha impuesto hasta el punto en el que se ha producido un visible retroceso en los niños, en los jóvenes varones. Parece ser que sus intereses no son valorados y las tendencias de su comportamiento innato ya no son toleradas. No se comprenden, y por lo tanto no se respetan, temas como la pasión por el riesgo y la impulsividad con la que nacen se cortan de raiz.

Depresiones y fracasos en niños

Niños incomprendidos que engrosan las estadísticas de fracaso escolar, con problemas de conducta, depresiones, consumo de drogas en los casos más extremos, hiperactividad.

Mientras twiteros y neo redes como Tik Tok siguen demonizando al ser masculino ensalzando las bondades del ser femenino que parece ser como un angel celestial del cual nada malo puede salir.