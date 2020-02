¿Cómo utilizar Pinterest para buscar looks de moda para hombre?

La inspiración para vestir puede venir desde diferentes sitios, algunos se inspiran en pasarelas y colecciones de los grandes diseñadores, pero otros buscan algo mucho más orgánico. Una buena opción para inspirarse y conseguir looks muy buenos es utilizar Pinterest que es una de las alternativas más novedosas.

Utilizarlo es fácil y sencillo, pero ¿No sabes de qué va Pinterest? Eso no es problema, aquí te contaremos todo lo que necesitas saber para conseguir looks muy buenos para ti.

¿Qué es Pinterest?

Antes de saber cómo utilizar Pinterest tienes que saber qué es. En primera instancia, esta es una red social en la cual se comparte contenido, todo muy parecido a otras que seguro ya conoces. El contenido que aquí se difunde es únicamente fotos, consejos y hasta tutoriales de diferentes temáticas todo en imágenes.

Pinterest es una de las mejores redes sociales para conseguir información gráfica de todo tipo. En cuanto a los looks de moda para hombre hay una gran cantidad de ellos en los cuales puedes inspirarte. Y si lo que buscas es saber un poco más de moda aquí también encontrarás todo lo que necesitas saber desde cómo hacer una corbata hasta qué colores son los que combinan mejor.

¿Cómo utilizar Pinterest?

Ya que sabes qué es ahora aprenderás cómo utilizar Pinterest. Esta es una red social que te mostrará información de tu interés, por ello es que al registrarte te pedirá que selecciones algunas temáticas que te agraden y en base a ellas te comenzará a mostrar información.

Automáticamente cuando ingreses a Pinterest verás un inicio en donde están todas y cada una de las fotos que fueron seleccionadas para ti según los intereses que has mencionado anteriormente. Esta es una red social que funciona con un algoritmo muy específico y que te puede mostrar contenido realmente valioso.

En el Inicio verás distintas fotos que en Pinterest se llaman “pines” y podrás abrirlos para observarlos en detalle. Si te ha gustado lo que estás viendo podrás dejar un comentario y también compartir en otras redes para que más personas vean el contenido que a ti te interesa.

Además, podrás seguir a el usuario que ha publicado un pin, usualmente suelen publicar contenido parecido al que estás viendo, así que al seguir tendrás más pines de moda para hombres y alguno que otro consejo.

Una de las mejores cosas que podrás hacer con estos pines es guardarlos. Para ello, podrás crear un tablero y colocarle un nombre. Por ejemplo; Estilos de ropa casual, Looks de hombre para el verano, etc. Así irás agrupando todos los pines que te gusten y no los perderás de vista en ningún momento.

¿Cómo conseguir los mejores looks para hombre?

Pues como Pinterest funciona con un algoritmo que te mostrará contenido relacionado a tus intereses en el inicio podrás conseguir varios look, pero quizá estos no sean tan específicos como buscas. Puede que desees un look empresarial, un estilo de vestimenta para la noche o algo más para el inverno.

En cualquiera de estos casos en la pantalla de inicio y en la parte superior izquierda tienes un buscador. Al darle clic allí podrás ver las tendencias de Pinterest, pero también crear tus propias búsquedas con el fin de conseguir los pines que más te gusten.

El uso de palabras claves es primordial para que puedas encontrar los looks perfectos. Podrías colocar en el buscador algo como “look para hombre casual” y te saldrán todos los pines que han subido otros usuarios que han utilizado todas o algunas de las palabras claves que has seleccionado.

Si utilizas bien las palabras claves podrás encontrar looks para hombres. Debes saber también que Pinterest funciona principalmente como un buscador. Es como si se tratase de un banco de imágenes para que puedas conseguir inspiración y también tendencias de estilo y muchísimo más.

Tú también puedes compartir tus looks para hombre en Pinterest

Si eres un amante de la moda y el estilo, no solo podrás ver los looks de otros usuarios de Pinterest, sino que también tú podrás subirlos y compartir con los demás consejos, y tus mejores oufits.

Subir tus propios pines es muy sencillo, solo deberás ir a tu perfil y seleccionar la opción de “crear pin” allí subirás una foto, le agregarás un título explicarás en qué consiste tu pin. Aquí deberás asegurarte de colocar las palabras clave correctas, pues serán las que les permitan a los otros usuarios encontrarte y por último un link diferente que puede ser a tu red social favorita.