¿Has aplicado nuestros consejos para ligar con una chica pero ahora no sabes si le gustas? Seguramente, en tu interior te estarás formulando alguna de las siguientes cuestiones: ¿Le gustaré o no? ¿Querrá algo más o sólo amistad? ¿Me estaba mirando? Todas son preguntas que probablemente cada hombre se ha hecho por lo menos en una ocasión a lo largo de su vida. Y es que cuando una mujer sumamente atractiva se cruza entre nuestros pensamientos, es difícil no hacerlo.

En sí esto es algo muy natural y no debería de ser un tema complicado. El problema es que, cuando no se sabe demasiado sobre mujeres y se peca de inexperto, la duda sobre si una chica está interesada en ti se torna en un tema más que complicado.

Ahora bien, pese a que cada mujer es un mundo, existen ciertos patrones universales de atracción que pueden ayudarte a hacerte una idea general sobre si la chica de tus sueños tiene sentimientos correspondidos contigo. Si bien es difícil decir que te darán una probabilidad de éxito del 100%, sí te aseguramos que mientras más señales de las aquí listadas localices en la chica, más probable es que se esté muriendo por tus huesitos sin que lo notes. Por lo tanto, en este artículo te mostraremos cómo saber si le gustas a una chica.

5 señales para saber si le gustas a una chica

Las chicas pueden llegar a emitir distintos tipos de señales si le gustas. Por lo tanto, es importante conocer las más típicas para que puedas detectarlas a tiempo, y de esta forma poder lanzarte sin ningún tipo de miedo. Por consiguiente, hemos elaborado un listado de las 5 señales más emitidas por las mujeres cuando les gustas.

Se ríe más de lo normal

Empezamos la lista hablando con un señal universal y también una de las más fáciles de notar. De hecho, la frase “lo que no es normal es anormal”, debería de estar tatuada entre tus preceptos de ahora en adelante. Y es que, en líneas generales podemos asegurar que cualquier comportamiento inusual por parte de la chica en cuestión es seguramente un indicativo de interés.

Sin embargo, ¿qué es reírse más de lo normal? Puesto que no existe una escala de valores normales de risa, vas a tener que estar muy atento al comportamiento de la chica con el resto del círculo social que tengan en común para poder discernir sobre si la risa contigo es especial o no. En el caso de que la cara de pocos amigos sea su estado habitual, pero contigo se torne en la persona más alegre del mundo, puedes estar seguro de que hay un interés más que claro.

No obstante, no hay que olvidar la importancia de analizar las cosas en contexto. En caso de que tengas un poderoso sentido del humor, es menor probable que esta señal indique algo. Por el contrario, si no haces reír ni a una hiena pero a la mujer en cuestión sí, la señal es más que evidente.

Pupilas dilatadas

Tal vez suene un poco cliché, pero no puede evitar mencionarse. Especialmente si se toma en cuenta que es una de las señales más fiables que existen. Resulta que las pupilas del ojo humano tienden a dilatarse hasta en un 40% cuando observan algo que les gusta, en este caso una persona atractiva.

Básicamente, podemos decir que a partir de ahora tendrás una razón extra para mirarla fijamente a esos bonitos ojos.

Te trata mal… sin justificación

No es que nos hayamos vuelto locos, es que realmente ocurre. Si bien esto sólo aplica con ciertos tipos de chicas, no quita la posibilidad de que en una ocasión te hay podido ocurrir. ¿Resulta que es un amor de persona pero cuando te ve te crítica hasta el color de tu cabello? Amigo, lo que no es normal es anormal, y esto definitivamente no es normal.

Existe cierta tendencia en ciertas chicas por “criticar aquello que les gusta”, por muy irónico que resulte. Aunque claro, nuevamente debes darle importancia al tema del contexto cuando evalúes esta señal. Si trata mal a todos y no sólo a ti, puede deberse simplemente a un rasgo de su personalidad. De igual forma, si te trata mal porque tú mismo te encargaste de provocar su mal comportamiento, entonces no hace falta explicación.

Te busca

Aunque se trate de la señal más obvia de la lista, es también una de las que menos notan los hombres. Esto se debe a que las mujeres recurren a tácticas mucho más discretas y sutiles para buscar atraer la atención de aquella persona que les atrae.

¿Notas que te busca conversación? ¿Le da demasiados likes a tus publicaciones? ¿No se pierde la oportunidad de saludarte y preguntarte cómo estás? Todas estas son algunas de las técnicas sutiles en que una mujer puede estar buscando transmitirte el mensaje de “Eh. Me encantaría que te fijaras en mí”. Esto es especialmente cierto en el caso de que no se trate de una chica especialmente sociable.

Por otra parte, aquí el tema del contexto adquiere una especial importancia. Ten cuidado de cometer el craso error de pensar que está interesada en ti cuando simplemente se trata de una persona sumamente amistosa.

No se aleja

Por último, no podemos evitar mencionar la que quizá sea la señal más sutil, pero también una de las más importantes de la lista. Y es que la importancia radica en que, aun si no notas ninguna de las anteriores señales ya listadas, si notas ésta puede ser suficiente aliciente para que consideres que tienes oportunidad con aquel ligue que tanto te importa.

La razón de esto es que, aunque una chica te esté rechazando verbalmente, si no tiene ningún interés en ti, puede significa que simplemente te está probando en caso de que no se aleje. Porque puedes estar seguro de que cuando el interés es inexistente te cortará el rollo desde el primer momento.

Esto también aplica mediante los sms o chats, ya que no es lo mismo que no responda tus mensajes a que los responda siempre (aunque con aparente desinterés). En ambas circunstancias lo más probable es que simplemente te esté poniendo a prueba para ver si logras mantenerte firme y seguro de ti mismo ante su aparente rechazo.

En resumen, si detectas algunas de estas 5 señales, habrás conseguido saber que le gustas a esa chica. ¡Lánzate y no dudes más!

Cómo saber si una chica está enamorada

¿Ya sabes si le gustas a esa chica? Entonces, deberás comprobar si realmente está enamorada o es una ilusión pasajera. En consecuencia, a continuación te mostraremos los sintomas de enamoramiento más frecuentes en mujeres.

Te cuenta todos sus problemas y alegrías

Esta es una situación un tanto incómoda porque la mayoría de hombres piensan que cuando una chica le cuenta sus problemas y lo que le pasa en el día a día, ya lo está tratando como un amigo. Pero, esto es todo lo contrario. Y, es que cuando una chica está enamorada, siente la necesidad de contarle todo al chico que le gusta.

Sus amigos saben de ti

Este es uno de los síntomas más claros para saber cuando una chica está enamorada. Si sus amigos te conocen o saben de ti, sin previamente haberte conocido, es una buena señal.

Prefiere estar contigo que de fiesta

Normalmente, el ser humano anteponemos la diversión a otros planes. Por lo tanto, si la chica a la que le gustas prefiere estar contigo viendo una película que salir de fiesta, significará que le gustas demasiado, y quiere pasar todo el tiempo posible contigo.

Te cuenta sus anécdotas más vergonzosas

Si estáis en este punto de la relación, sin duda la chica se está enamorando de ti, y se intenta abrir cada vez más.

Recuerda que lo que no es normal es anormal

Existen muchas más señales de interés que puede lanzarte una mujer, tantas que no bastaría un artículo para listarlas todas. Sin embargo, como se mencionó al principio del artículo, el principio de lo que no es normal es anormal puede ayudarte a descubrir la mayoría de ellas. Bastará con que te apoyes en el contexto de la situación con mente fría para obtener un diagnóstico preciso sobre la opinión de la chica. Así que no olvides ponerlo en práctica siempre que puedas de ahora en adelante.

En definitiva, saber si le gustas a una chica no es una tarea tan compleja, tan solo debes fijarte en los detalles, y dejarte llevar por la situación.