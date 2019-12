¿Cómo mantenerse en forma en casa?

Cada vez es más importante mantener un mejor estado físico siempre se buscan maneras de verse mejor y de tener un buen cuerpo. En ocasiones, el mayor problema que se enfrenta es que no se cuenta con el suficiente tiempo en el día para hacer ejercicio. Es bastante común que se trabaje durante varias horas en el día y no quede demasiado descanso.

Si a esto le sumamos el traslado a un gimnasio puede que se pierda mucho más tiempo, esto sin mencionar su costo. Gracias al crecimiento de la industria del ejercicio cada vez más personas buscan tener una forma física correcta. Así es que los gimnasios y todo tipo de productos que tengan que ver con este rubro han elevado muchísimo su precio.

Es por ello que si te ejercitas en casa podrás mantener tu forma física, pero también ahorrarás dinero y también algo de tiempo en el día. Tendrás un mejor cuerpo, y serás mucho más eficiente en tus tareas diarias.

¿Quieres saber cómo puedes lograrlo? Pues aquí te contamos cómo.

Compra una cinta de correr

Comprar una cinta de correr puede ser una de las mejores alternativas para poder ejercitarte en casa. Esta es una de las principales máquinas que se utilizan en los gimnasios convencionales y son bastante efectivas para subir las pulsaciones y generar un buen cardiovascular.

No tienes por qué comprar una excesivamente grande como la que está en los gimnasios, el tráfico de personas y la utilización de estas máquinas es algo excesivo, así que podrás adquirir algunas más compactas.

Afortunadamente, existe una gran cantidad de ellas en el mercado. Podrás encontrar un montón que se puedan adaptar a tus necesidades. ¿Aún no sabes cuáles son las mejores cintas de correr? Aquí podéis ver modelos. Cada uno de ellos es diferente y está hecho para necesidades distintas, escoge el que más te resulte.

Haz flexiones de pecho

En la mayor parte de las ocasiones se suele subestimar demasiado a las flexiones de pecho o dominadas. Se piensa que no ejercen la suficiente presión y que el trabajo del músculo no es el más óptimo, pero la verdad es que no es así.

Si quieres mantenerte en forma en casa lo correcto es que comiences a hacer una sesión de flexiones de pecho bien realizada. El pecho es un músculo amplio y que puede ser ejercitado desde diferentes puntos.

Para lograr que el pecho sea ejercitado bien, necesitarás variar la inclinación con la cual haces las flexiones. Esto podrás graduarlo con un cajón, aunque también podrás comprar aparatos especiales que no hacen demasiada falta.

Otra forma de hacer que el ejercicio resulte más es cambiando la posición de manos y pies según tus necesidades. Ya sea que desees ejercitar el pecho en la parte media, alta o baja.

Crea una rutina de abdominales

Para tener una buena forma física lo primero que debes tener en cuenta es que necesitas un abdomen plano. Este es uno de los músculos más difíciles de trabajar y los que se tardan más en verse, así que deberás crear una rutina bastante completa.

Lo primero que debes saber es que no es tan recomendable hacer abdominales todos los días, tus músculos deben descansar, así que lo mejor es que lo hagas con día de por medio. Así se regenerará el tejido y podrás hacer que crezca.

Para poder tener una buena rutina, deberás ejercitar toda el área abdominal. Lastimosamente, con un solo ejercicio de abdominales no podrás tratar toda la zona. Así que necesitarás varios para poder ejercitarte de la forma correcta.

Crea tu rutina en base a abdominales que ataquen la parte media, alta y baja de tu abdomen. Crea un circuito que combine estos ejercicios para que la distribución sea uniforme y logres tener buenos resultados.

Comienza a hacer Cardio Hiit

Prácticamente cada año sale una nueva tendencia, y el Cardio Hiit ha sido una de las cosas que ha tenido bastante revolución desde hace poco. Es una forma de ejercitarse bastante eficiente y que te permitirá quemar grasa con mayor facilidad y en poco tiempo.

En ocasiones las rutinas de cardiovascular son muy largas y terminas agotado y la cantidad de calorías que has quemado son las mínimas. Esto no te lo puedes permitir así que el Cardio Hiit es lo correcto para ti.

Si ya has comprado una cinta de correr podrás hacerlo en ella sin problemas. La técnica consiste en hacer intervalos de cardio bastante intensos para así poner a tu cuerpo en jaque para después darle un poco de calma y repetir el proceso.

Es así como te puedes montar en la cinta, colocar una inclinación que se te haga difícil, pero puedas manejar y comenzar a correr a una velocidad alta, pero manejable. Luego de que hayas entrado en calor, subirás la velocidad y comenzarás a correr de forma intensa, esto, por unos 10 o 15 segundos.

Luego, volverás a la velocidad inicial y correrás así por 30 segundos y volverás a la velocidad intensa por otros 15. Este procedimiento lo repetirás hasta llegar a 10 o 15 minutos, esto dependerá de tus necesidades.