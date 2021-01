Los mejores consejos para ligar con una chica

¿No sabes si le gustas a una chica? Pues te cuento que no eres el único que está en esta situación, a muchos más les cuesta también y lo que sucede es que las chicas son muy difíciles de descifrar. Un día quieren algo y al otro algo completamente diferente nosotros siempre estamos intentando entenderlas, y no lo logramos. ¿Estás buscando cómo ligar con una chica y no sabes cómo hacerlo? Atento a este artículo.

En cuanto a las citas y a ligar, ellas quieren algo muy específico, el hombre perfecto, y anda que no somos perfectos tampoco, pero hay que intentarlo lo más posible. Y aunque no existe la fórmula perfecta para ligar con una chica, sí hay algunas cosas que puedes hacer y te aseguro que tendrás éxito en la próxima vez que lo intentes.

¿Estás listo para conocer 10 trucos para salir con chicas? Pues a continuación te los presentamos, así ya no estarás soltero y triste por allí.

Cuáles son los mejores consejos para ligar con chicas

¿Te gusta una chica? En este apartado te mostraremos una serie de consejos para ligar con esa mujer que tanto deseas.

Debes ser muy seguro

Si hay algo que les encante a las mujeres es que el chico que intenta ligar con ellas sea muy seguro. Esto es algo que es complejo de conseguir porque la verdad es bastante sencillo ponerse algo nervioso en ese momento, pero aunque estés temblando por dentro, lo que deberás hacer es plantar cara y fingir que eres el más seguro.

Hazla reír

Entre las cosas que hacen más felices a las chicas es que un hombre las haga reír. Cuidado que hay diferencias entre ir haciéndote el gracioso y ser divertido. Nada de chistes raros y hacerse el tonto, lo mejor es que sea fresco, esto hace parecer que tus chistes salen solos.

Atrévete a hablarle

Esto debería estar en principio, pero hay veces que el ligue comienza en redes o por mensajes, así que si te encuentras a esta chica que ya has visto en Instagram y que le has dado uno que otro me gusta, deberás hablarle. Si ya ella te ha devuelto un me gusta sabe quién eres, así que no hagas el ridículo fingiendo que no eres tú.

Ten buen aspecto

Si piensas ligar mal vestido, pues lo mejor es que te devuelvas a casa y te resignes a no ligar. Si hay algo que aprecia la mayor parte de las mujeres es que te veas bien. Esto no quiere decir que lleves ropa de marca ni nada por el estilo. Tener un buen aspecto no tiene que ver con el dinero, está más relacionado en cuanto te cuides y vayas vestido mono.

Usa una buena fragancia

Como hueles tiene mucho que ver qué tanto atraigas a las chicas, a estas les encanta un hombre que lleve un buen perfume, pero no exageres. Colócate un poco nada más, tampoco te bañes, porque no olerás a nada más que no sea alcohol, así que lo que te recomiendo es que tengas una buena fragancia y ella caerá a tus pies.

Se creativo cuando hablen

Los abridores siempre son importantes, y aún más sin son abridores creativos. Si pretendes comenzar una conversación con un “Hola” pues puedes dar por terminada ese ligue que jamás inició.

Necesitarás ser más creativo y alagarla un poco, pero no de forma directa y menos ser invasivo. Algo como “Hey, anoche soñé contigo, qué bien te veías siendo mi esposa” Seguro se reirá y por ahí comenzará todo el ligue, tú tranquilo.

Préstale atención siempre

Entre las cosas que más decepcionan a una chica es que el que intenta ligarlas les preste atención de a ratos o intente ligar con otras en su presencia. Si eres un rompe corazones, al menos espera que la chica se vaya. Mientras tanto, centra toda tu atención en ella, haz que se sienta especial y que siempre quiera estar contigo.

Ten detalles hermosos con ella

A una chica se le liga con buenos detalles, no tiene por qué ser algo costoso, tampoco llegarás con el último móvil más caro o con un coche, ve con algo de calma. Desde un “Buen día” hasta un chocolate servirán perfecto para que comiences a conquistarla, ve poco a poco, porque puedes asustarla.

Dile lo hermosa que es

Quizá creas que esto se lo ha dicho mucha gente, y la verdad es que es lo más probable, pero no pierdes nada con intentarlo. Así que lo que te recomiendo es que le digas unas cuantas cosas bonitas, ella se sentirá cómoda y querida por ti, así que el ligue será mucho más efectivo.

Aprende a bailar

Esto te servirá sobre todo si es que vas a ligar a sitios nocturnos, pero si vas ligando en la universidad, pues de poco te servirá, pero siempre es necesario saberlo. ¿Te imaginas que estés ligando con una chica y no sepas bailar y ella baile con otro? Pues así oficialmente has perdido la batalla.

Sonríe y mirale a los ojos

A las mujeres les encanta que les miren a los ojos y les sonrían. Y, es que con este simple gesto conseguiréis generar una mayor confianza. Además, con esto transmitirás un buen estado emocional, lo cual es primordial.

Sé positivo

A todas las personas nos encanta encontrarnos con gente que tengan una mentalidad positiva, ya que lo que buscamos es atraer alegría y bienestar a nuestras vidas. Por lo tanto, si quieres ligar con una chica deberás dejar a un lado la negatividad.

Acercate a ella

Una de las formas más populares para ligar con una chica es acercarte poco a poco a ella, cogerla de la mano, acariciarle la pierna… Esto es una manera de conseguir que la mujer tenga mayor confianza en ti.

Relájate y sé tu mismo

No intentes que todo salga perfecto, ya que eso no es natural, y la chica lo notará. Por lo tanto, sé tu mismo y disfruta de la cita, estando relajado, pero siempre teniendo temas de conversación para que no se aburra. De esta forma empezarás a notar como llega el “feeling”

En definitiva, estos son los mejores consejos para ligar con una chica de una forma sencilla.