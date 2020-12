Cómo evitar el estrés

Varias pueden ser las estrategias para evitar el estrés, cada una de ellas puede ser bastante efectivas si se hacen de la manera correcta. Si bien es cierto, el estilo de vida que se lleva en la actualidad es bastante acelerado. Siempre se necesita hacer más para ser mejor y conseguir más cosas de las que se tienen. Todo mundo está en una constante búsqueda de aquello que le hace falta y parece que es una lucha incansable consigo mismo.

Este, puede llegar a ser uno de los mayores causantes del estrés en las personas día con día. Una sensación de vacío constante y el buscar y buscar, pero nunca encontrar. O lo complejo que puede ser el trabajo con un ritmo extenuante y un ambiente laboral que no sea el correcto. Muchas cosas son las que puede influir para que los niveles de estrés suban considerablemente.

Esto es lo que terminará afectando bastante a las personas. Evitar el estrés es muy importante, pues aunque esto parezca muy silencioso, la verdad es que puede hacer bastante daño. Tal es el caso de personas que han desarrollado enfermedades precisamente por estar siempre en constante estrés. La forma en la cual más se manifiesta es con manchas en la piel, pérdida de cabello y otras presentaciones del mismo mal.

Si se logra evitar que los niveles de estrés se eleven tanto, se tendrá una vida muchísimo más amena. Es por ello que en esta oportunidad les mostraremos algunas estrategias para evitar el estrés. Y a continuación se las mostramos.

Consejos para evitar el estrés

En Internet te puedes encontrar mil y una formas para aliviar el estrés, pero muchas de ellas no son útiles. Por lo tanto, en este apartado os mostraremos los mejores consejos para evitar el estrés.

Medita para evitar el estrés

Muchísimas personas no creen demasiado en la meditación y piensan que es una mentira. Pero la verdad es que no es así y es un de las mejores alternativas para evitar el estrés en cualquier persona. Si se hace de la forma correcta se pueden conseguir muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto facilitará así que cada una de las personas tengan una vida más plena en cada instante.

La meditación no necesariamente se tiene que tratar de tomar una esterilla y sentarse en posición de flor de loto durante 30 minutos. Esto podría ser una de las formas en las cuales se puede meditar, pero nuevamente no es la única forma. Siempre existen alternativas que servirán a que las personas puedan tener una forma mucho más sencilla de hacerlo.

Solo necesitarás al menos 5 o 10 minutos, dependiendo de qué tan estresado te sientas. En este momento lo único que necesitarás es comenzar a inhalar y exhalar calmadamente. Disfrutando y siendo consciente de que respiras para que este aire llene tus pulmones. Con el simple hecho de comenzar a experimentar la respiración consciente te calmarás cada vez más.

No es necesario que estés en un sitio en específico y aislado de todos. Con tan solo tener la concentración necesaria podrás hacerlo. Harás como si se tratase de un aislamiento propio entre un posible caos que se esté dando. Comenzarás a respirar y a contar hasta diez, en el momento en el que te sientas bien podrás continuar.

Identifica que es lo que te agobia y podrás quitar el estrés

Muchas pueden ser las fuentes por las cuales el estrés llega a las personas. El problema con el estrés es que en muchas ocasiones no se le presta la atención debida. Se piensa que es algo que se quitará de un momento a otro como si fuese un poco de gripe. Y la verdad es que no funciona de esa manera, para poder evitar el estrés es necesario identificar qué es lo que te lo causa. Si no logras este primer paso será muy difícil que lo puedas superar.

Para poder dejar atrás todo lo relacionado con el estrés hay que tener muchísima consciencia. De uno mismo, del entorno y del detonante. Si se vive la vida andando por allí sin saber cuál es el problema difícilmente este podrá ser solucionado. Es por ello que hay que indagar un poco. En ciertas ocasiones sí es un poco más sencillo identificar qué es lo que lo causa. Porque es visible el problema, pero existen momentos en los cuales no.

En estos casos lo que se tiene que hacer es comenzar a pensar de forma consciente y analizarse a uno mismo. Preguntarse cosas es lo que podrá hacer que se llegue al meollo del asunto. Si no te preguntas a ti mismo qué es lo que te lo causa no podrás evitar el estrés. En el momento en el cual logres identificarlo es que comenzarás a atacarlo para así eliminarlo.

Sé consciente de tus capacidades y metas

Una de las cosas que causa el estrés en las personas es la imposibilidad de poder realizar diferentes actividades o cumplir algunas metas. Es realmente duro no poder conseguir cierta cosa que se espera, pero por esto no se tienen que echar a morir. La mejor forma de seguir adelante es tomando el rumbo de la vida y diciendo “Yo sí puedo”.

Es muy importante siempre trazarse metas, de esto se trata la vida, pero evitar el estrés lo mejor puede ser trazarse algunas más reales. Esto no quiere decir que no se pueda lograr nada de lo que se sueña. Lo que sucede es que existe la posibilidad de que lo que te has trazado tardará bastante en que se cumpla. Por ello es que comienza la frustración y el estrés se hace presente en las personas.

Lo correcto en estos casos es tener una meta que será una que se busca alcanzar como fin último. Pero para que no sea tan complejo llegar a ella, lo correcto sería que te trazases algunas un poco más cortas que te hagan llegar a ese fin último. Si quieres mudarte y ser independiente, comienza ahorrando un poco de dinero, cuando llegues a cierta cantidad podrás hacer algunos papeleos.

Pero despertarte un día y decidir que quieres mudarte y frustrarte si no lo consigues rápido eso te dará demasiado estrés. Esto en definitiva no será bueno para ti.

Elimina de tu vida lo que te causa estrés

Esto puede sonar algo fuerte y difícil de afrontar, pero la verdad es que es así. Para poder evitar el estrés necesitarás sacar de tu vida cada una de las cosas que te lo causan. Si ya sabes exactamente qué es deberás comenzar a alejarte cada vez más de ello. Puede que sea algo complejo en principio, pues, aunque cause estrés si está presente es porque es parte importante de la vida.

Este tipo de cosas pueden representar decisiones realmente difíciles en las personas. Pero recuerda que, si no lo haces, las posibilidades de que te dañe son cada vez más altas. Si se trata de una persona que está a tu lado, pero no te está sumando y te está restando, lo mejor es que la dejes ir. Una vez lo hagas te darás cuenta de cómo todo cambiará.

Realiza ejercicio

El ejercicio es una parte fundamental si quieres aliviar el estrés. Y, es que a largo plazo hacer deporte reduce las hormonas del estrés, además ayuda a tener más confianza en sí mismo y a estar más cansado al final del día. Con todo esto, conseguiremos quitar el estrés de nuestra vida y llevar una más saludable.

Reduce tu ingesta de cafeína

Aunque parezca mentira la cafeína puede llegar a provocar estrés, ya que es un estimulante, por lo que en altas dosis puede desembocar en ansiedad. En consecuencia, te recomendamos que reduzcas el consumo de los productos que contengan este elemento.

Masticar chicle

Los chicles son uno de los mejores productos para aliviar el estrés. Esto es debido a que cuando contraes la mandíbula para masticar, se ocasionan ondas cerebrales, lo cual mejora el flujo sanguíneo, ayudando a reducir el estrés.

En definitiva, es importante saber manejar el estrés, por lo que esperamos que estos consejos que te hemos ofrecido te hayan sido de ayuda, y que de esta forma consigas tener una vida más feliz.