Cómo eliminar la caspa de tu cabello

¿Te gustaría saber cómo eliminar la caspa de tu pelo? Aunque la idea general que maneja la sociedad es que mantener la higiene y buena presencia masculina resulta mucho más sencillo que la femenina, existen ciertos problema que son casi exclusivos de los hombres en este aspecto. Los cuales, desgraciadamente, son capaces de complicarle la vida profundamente. Uno de ellos es sin duda la caspa, el cual resulta especialmente en el caso de los hombres.

Y es que, pocas cosas resultan tan vergonzosas para un hombre que se preocupa demasiado por su apariencia que, el día que se le antoja usar ropa oscura, acabe descubriendo esos puntos masculinos contrastando en sus hombros. En este artículo te mostraremos una serie de consejos para eliminar la caspa rápidamente y con suma facilidad.

El origen de la caspa

¿Pero por qué ocurre? Aunque no lo creas, la caspa o pitiriasis simple como también se le conoce, no tiene por qué deberse a que no estás cuidando lo suficiente a tu cabello. Tampoco se trata de un problema de gravedad, sino más bien de una simple descamación en el área del cuero cabelludo, la cual a veces puede llegar a ser en cantidades considerablemente grandes.

Ahora bien, desde un punto de vista más científico hay que decir que cada mes las células externas de nuestra piel deben renovarse. Sin embargo, debido a algunos factores ambientales esta frecuencia puede variar. Lo cual es en cierta medida lo que ocurre con la caspa. Puesto que las células del cuero cabelludo se renuevan mucho más rápido de lo que deberían y en vez de desprenderse naturalmente acaban amontonándose hasta una cantidad que hace que sean visibles por el ojo humano. Puesto que en una condición normal la renovación de células ocurre sin que se note.

La caspa y la salud

Es importante que elimines el viejo mito de que la caspa es un problema de salud. La realidad es que esto no es más que una simple molestia estética, puesto que ni siquiera interviene en la actividad del sistema inmunológico.

De hecho, esta afección se caracteriza por la presencia de un simple hongo conocido como Malassezia, el cual produce la aceleración y acumulación de células del cuero cabelludo y con ello su correspondiente irritación.

En casos donde se presenta la ausencia de este hongo, la causa puede provenir de una piel del cuero cabelludo excesivamente seca, caracterizándose en estos casos porque no pica. Además, puede deberse también a un exceso de grasa en la piel de esta área, en cuyo caso se denomina dermatitis seborreica y, a diferencia del caso de la piel seca la irritación es abundante.

Por otra parte, también es conocido que los desordenes hormonales naturales de la adolescencia son capaces de producir caspa, además de otras patologías cutáneas que no denotan gravedad, como es el caso de la psoriasis.

Consejos para eliminar la caspa

En este apartado te mostraremos una serie de consejos para eliminar la caspa de una forma rápida y permanente.

Usar jabón no es la mejor idea

Antes de ahondar en los remedios naturales efectivos para combatir la caspa y desaparecerla para siempre, hay que hablar sobre qué se debe evitar hacer para promover la aparición de caspa. Y una de esas cosas es el uso excesivo de champú, jabón o gel.

Con esto no queremos decir que debas evitar bañarte a diario, ya que es algo sumamente recomendable si quieres asegurarte de tener una imponente presencia personal. Pero sí debes de ser muy precavido con los productos que vas a utilizar en el caso de que sufras de caspa para evitar que tu piel se resienta. Por ello debes de buscar productos de higiene personal que resalten por su suavidad y no afecten demasiado al PH natural de tu piel.

En caso de que no sepas demasiado sobre productos de higiene personal, no tienes de qué preocuparte. Utilizar champús especializados para prevenir o combatir la caspa puede llegar a ser más que suficiente en el caso de que tu caso de caspa no sea demasiado grave.

Pero en caso de que notes como aplicar este cambio no tiene ningún efecto positivo, entonces lo recomendable es que acudas con un dermatólogo para que te recete algún champú medicinal especializado.

El origen es importante

Más allá de el uso de champús adecuados, debes de ser capaz de discernir sobre qué clase de caspa te está afectando. Ya que en caso de que todo sea por culpa de un exceso de grasa, tendrás que usar un champú especial para cabello graso.

Mientras que si tiene su origen en un hongo, irremediablemente deberás optar por adquirir productos antifúngicos que estén diseñados para erradicar este enemigo y elevar a su vez las defensas de la piel del cuero cabelludo.

En caso de que notes que no es suficiente optar por las medidas ya mencionadas, entonces la mejor opción que tienes es recurrir a remedios caseros que, lejos de lo que podrías pensar, cuentan con respaldo científico. Por lo que su efectividad está asegurada.

Vinagre

El vinagre, específicamente vinagre de sida, no sólo es eficaz para combatir piojos, sino que también puede erradicar rápidamente la caspa. Quizá lo único negativo es que dejará tu cabello exhalando un olor poco agradable. Pero es un precio que vale la pena pagar cuando tomas en cuenta que sus efectos fungicidas son increíbles.

Para maximizar su eficacia, se recomienda que te lo apliques a modo de mascarilla y junto a un par de aspirinas.

Aloe vera

El Aloe Vera es milagroso para combatir toda clase de afecciones y la caspa es una de ellas. Gracias a que es sumamente popular en el mundo de las cosmética, podrás encontrarlo en forma de champú, gel o crema, por lo que tendrás muchas opciones para elegir cómo aplicarlo. Te garantizamos que contribuirá a bajar la irritación de la caspa, además de destruir los hongos con su fuerte acción antifúngica.

El aloe vera es uno de los componentes naturales que más se ha utilizado en cosmética y

Aceite de oliva

Por último hay que mencionar un viejo clásico de la cocina que probablemente tengas en casa. Se trata de un hidratante eficaz para el cabello que, al igual que los productos ya mencionados, cuenta con propiedades eficaces para combatir la caspa. Sólo toma en cuenta que, si tu genética y hormonas te hacen propenso a tener caspa, quizá sus efectos sólo lleguen a ser temporales.

Remedios caseros para eliminar la caspa

¿Los consejos anteriores no te han funcionado? No te preocupes, ya que tenemos un plan B para ti. En este caso, os enseñaremos una serie de remedios caseros para eliminar la caspa de nuestro pelo rápidamente:

Utiliza champú neutro

El champú es uno de los principales causantes de la caspa, por lo que deberás eliminar de tu rutina todos aquellos jabones que contengan olor, ya que estos son los que mayor químicos llevan.

Por lo tanto, deberás empezar a usar champús neutros, los cuales puedes encontrar en cualquier farmacia, ya que estos no cuentan con componentes dañinos para nuestra piel.

Aunque, si prefieres, puedes hacer tu propio jabón casero. Para ello, únicamente deberás comprar una botella de agua de 300 ml, cinco cucharadas de jabon neutro, una de aceite y un par de gotas de aceite de coco. Una vez tengas estos ingredientes, solamente tendrás que juntarlos y dejar reposar la mezcla.

Tomate una taza de té antes de la ducha

La caspa puede producirse debido a altas tasas de estrés, por lo que es importante saber controlarlo. En consecuencia, te aconsejamos que tomes una taza de té verde antes de cada ducha, ya que te ayudará a evitar el estrés y a domirte fácilmente.

En definitiva, estos son los mejores consejos que te podemos ofrecer para eliminar la caspa progresivamente de tu cabello. Si sigues todo a rajatabla empezarás a notar una mejoría en un plazo de 3 semanas. ¡Esperamos que te haya sido de ayuda!