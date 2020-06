Cómo elegir la mejor máquina para cortar el pelo en tu propio hogar

Empezar a cortarse el pelo en casa puede ser una gran idea, si lo que quieres es aprender a hacerlo por ti mismo y ahorrar un poco de dinero. Por eso, es importante que conozcas cuáles son las opciones disponibles y cómo elegir la máquina más adecuada para hacer una compra acertada.

No siempre es necesario ir a la peluquería si lo que quieres es un corte sencillo en casa. Tener a mano una máquina para cortar el pelo nunca está de más y puede sacarte de varios apuros a la hora de hacer algún retoque o darte a ti mismo ese corte que tanto estabas deseando. Hoy en día, la oferta de máquinas es realmente muy amplia, por lo que puede que necesites tener en cuenta algunos criterios para poder elegir la más adecuada.

Las mejores máquinas de cortar el pelo

A la hora de comprar una máquina para cortar el pelo en casa, es importante pensar primero cuál será el uso que le destinarás y qué tan familiarizado estás con ellas. Si es la primera vez que usas una máquina de este estilo, probablemente necesites una diferente a la que podría interesarte si ya llevas tiempo cortando tu cabello por cuenta propia y sólo buscas un reemplazo de la máquina que tenías. Algunas de ellas son de uso más sencillo, ya sea por la cantidad de funciones, cuchillas, por su peso, etcétera. Todos estos son aspectos en los que tendrás que reparar a la hora de escoger tu máquina para el hogar.

Por ello, es importante profundizar un poco más en cada uno de ellos. En primer lugar, la potencia es uno de los factores más elementales, ya que es lo que colabora en gran medida para que la máquina tenga un buen funcionamiento. Máquinas como los modelos Philips o la Panasonic ER1611 son, en este aspecto, un gran ejemplo. Por supuesto, hay un gran número de modelos que podrías comparar para elegir.

Otra cuestión que entra en juego es el tema de las cuchillas. Como sabrás, las cuchillas son esenciales para un corte eficiente, y de éstas también hay una gran variedad, tanto con respecto al tamaño como al material de fabricación.

Aquí no hay una que sea mejor que la otra, porque se trata de preferencias o necesidades muy particulares. Algunas cuchillas son de cerámica, mientras que otras pueden ser de plástico. Las de plástico pueden ser utilizadas para cortes más irregulares o recortes, pero si quieres una mayor precisión quizás las de cerámica sean las más adecuadas. De todos modos, y aunque es fundamental prestar atención al tipo de cuchillas que vienen incorporadas en cada máquina, en algunos casos podrás tener la posibilidad de comprar repuestos o variedades para cambiarlas cuando lo desees.

Una elección subjetiva

Si apenas estás comenzando a realizar tus cortes por cuenta propia, probablemente no necesites una máquina demasiado costosa, ya que sería más recomendable que experimentes primero. Aún así, esto no significa que tengas que conformarte con material de mala calidad, ya que existen muchas máquinas económicas en el mercado que pueden ser altamente eficientes. Es probable que no cuenten con algunas funciones que sí incluyen las más avanzadas, como la posibilidad del uso inalámbrico o una gran cantidad de peines-guía. En el caso de las máquinas un tanto más avanzadas, también te encontrarás con muchos modelos que podrían ser de tu agrado.

La mayoría de este estilo son inalámbricas y tienen un corto período de carga para que puedas volver a utilizarlas sin tener que esperar demasiado, con una autonomía de una hora o más. Algunas de ellas también traen cepillos de limpieza y mayor cantidad de peines-guía para que puedas cambiarlos cuando te apetezca, según el corte que quieras realizar o los detalles. Si te gusta cortarte el pelo bajo la ducha, entonces una máquina a prueba de agua es lo que necesitas para hacerlo cómodamente y sin inconvenientes. Por otra parte, el peso es algo que suele condicionar los cortes en términos de comodidad.

Al hacerlo tu mismo, y dependiendo de la práctica que tengas en este asunto, quizás una máquina muy pesada no sea lo más aconsejable. Sin embargo, si no es algo que te genere molestias y estás acostumbrado a ingeniártelas, no tiene porqué ser un problema a la hora de cortarte el pelo. Aún así, lo mejor es que te detengas atentamente a contemplar cada uno de estos factores para poder elegir la máquina que más te convenga, y no invertir parte de tu presupuesto en un aparato que no sea de utilidad. Afortunadamente, hoy en día existen muchos modelos, con diseños variados, más que suficientes para adecuarse a las necesidades y deseos de cada cliente.