Cinco consejos para el seguro de tu coche

1. Conozca sus tipos de cobertura

¿Qué cubre realmente mi seguro de automóvil?

A pesar de que está comprando una póliza de seguro único de un vehículo específico, debe tener en cuenta una serie de elementos que conforman el costo final:

Responsabilidad de lesiones corporales: cubre las reclamaciones de lesiones y muerte en su contra, y las costas judiciales, si su automóvil lesiona o mata a alguien.

2. Las características de su vehículo afectan a su prima

Es posible que desee un coche deportivo o un todocamino de lujo, pero su compañía de seguros puede cobrarle más para protegerse mientras se conduce.

Las primas de seguros se basan en parte en el precio del vehículo, que afecta el costo de reemplazo en caso de robo o pérdida total en un accidente. Cuánto cuesta el vehículo a reparar incluyendo piezas y mano de obra también puede afectar el costo. Además, los recargos pueden aplicar a los vehículos que son frecuentemente robados o implicados en accidentes.

Información en toda la industria de las demandas por lesiones, los costos de reparación de colisiones, y las tasas de robo por modelo de vehículo está disponible en las estadísticas de las aseguradoras.

Según estadísticas, las reivindicaciones con más daños son los vehículos grandes coches, camionetas y vehículos utilitarios deportivos. Pequeño 2 Coches y 4 puertas tienen las reivindicaciones más alto de lesiones. Los coches pequeños también están entre los más altos costos de la colisión, junto con los coches deportivos.

Si usted tiene su corazón puesto en un vehículo deportivo, usted probablemente tendrá que pagar muy caro. Asegurar un coche de alto rendimiento puede costar fácilmente dos o tres veces la cantidad del seguro de un modelo común.

Los vehículos utilitarios deportivos, el segmento más caliente del mercado, a menudo tienen tasas más altas de seguro que a medio y coches de tamaño completo, pero algunos modelos de todocamino son relativamente baratos de asegurar. Los todocamino son calientes por otras razones: se encuentran entre los vehículos más robados, y que son más caros que la mayoría de los coches.

Cadillac Escalade es actualmente el modelo más popular entre los ladrones, pero es seguido por el sedán Nissan Maxima. Todoterrenos también puede costar más de arreglar después de un accidente si el sistema de 4 ruedas motrices está dañado.

Sin embargo, las compañías de seguros fijan de tarifas en función de su propia experiencia.

Si la empresa A tiene más de colisión y robo de las reclamaciones de un vehículo particular, que la empresa B, entonces A cobrarán más por la misma cobertura. Todo se reduce a la experiencia real de una empresa con un vehículo particular o categoría de conductores. Es por eso que vale la pena darse una vuelta por el seguro.



3. Sus características físicas afectan a su prima

Sus factores personales pueden tener el mayor impacto en los costos de su seguro. Su edad, sexo y antecedentes de manejo son factores clave que afectan a su prima de seguro.

Hombres solteros menores de 25 años pagan las tasas más altas. Las estadísticas muestran que están involucrados en la mayoría de los accidentes, por lo que las compañías de seguros cobran primas más altas a los jóvenes que las mujeres de la misma edad. Los hombres casados, que estadísticamente tienen menos accidentes, pagan menos que los hombres solteros. Algunos países de la U.E. no permiten las tasas por razón de sexo o edad, ya esta prohibición ha tendido a dar lugar a tasas más altas para las mujeres, las tasas no inferiores a los hombres.

Si se le declara culpable de saltar las reglas de tráfico o de causar un accidente, es probable que las primas suban, no importa cuál sea su edad. Los conductores con registros de limpieza no hay entradas, no hay accidentes pagar las tarifas más bajas.



El lugar donde vive también juega un papel importante en la cantidad que usted paga. Las zonas urbanas, con sus densidades de población más grande y más pesado el tráfico, conseguir tasas más elevadas que las zonas rurales. Según el Insurance Information Institute, el gasto medio en seguros, principalmente urbanas de Madrid tradicionalmente, la zona más cara en 2002 era más del doble que la de Extremadura, una zona más rural con las primas más bajas del promedio. Los altos costos en provincias como Barcelona, Valencia y Sevilla se atribuyen al crecimiento en el fraude y el robo.

En la mayoría de provincias, también, las aseguradoras fijan de tarifas por códigos postales. Si usted vive en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, probablemente tendrá que pagar más que si usted vive en un suburbio cercano.

4. Decida las coberturas que usted necesita

Si bien es peligroso ser insuficiente, tener un seguro en exceso puede ser un error costoso. Sin seguro, su propiedad es puesta en riesgo en un accidente que es su culpa.

Como la compra de un coche, no hay una solución única y mejor a la hora de comprar un seguro. Las tarifas varían ampliamente. Las encuestas indican que usted podría pagar entre 300 y 1.500 euros por año por la misma cobertura de diferentes empresas. Lo mejor antes de contratar el seguro es consultar de dos o tres de las mayores compañías de seguros. Luego, en contacto con uno o dos agentes independientes que se pueden citar las primas de más de una empresa. Además, hay empresas de marketing directo, que hacen negocios por teléfono en vez de a través de agentes y ofrecen algunas de las tarifas más bajas. Pida una lista detallada de las coberturas y los costos.

No se olvide de Internet. Muchas compañías ahora ofrecen cotizaciones en línea, y las compras de seguros en la Web le permite comparar las tasas de múltiples proveedores en la comodidad de su propia casa.



5. Usted puede reducir sus primas

La mayor diferencia que puede hacer es comprar un vehículo que califica para un descuento o al menos no lleva un recargo. Pregunte a su agente de seguros sobre el costo de seguros de los vehículos que están interesados ​​en antes de tomar su decisión de compra. Aquí hay varias otras maneras que usted puede ahorrar dinero en su seguro de coche:

La mayoría de las empresas dan un respiro a los que manejan menos de 15.000 kilómetros por año. Si toma el transporte público en lugar de conducir al trabajo, su prima bajará. Otro tema aparte es la posibilidad del uso compartido del coche.

Asegúrese de obtener todos los descuentos que tienen derecho. Es posible que califique si su vehículo tiene una alarma, por ejemplo. Descuentos para darse de características de seguridad tales como airbags, pero están desapareciendo como los elementos cada vez más frecuentes. Los descuentos también puede estar disponible si asegura su vehículo y su hogar con la misma compañía. Las personas que pasan un curso de manejo defensivo o no fumar ni beber a menudo se obtienen descuentos.

Revise el estado de todos los conductores en su familia con su agente. La mayoría de los descuentos se aplican sólo a una parte de la política, así que no esperes grandes ahorros.

Aumentar su deducible de colisión y comprensiva. El cambio de un deducible de 100 a 1.000 euros se puede reducir la porción de la colisión de su prima en un 30 por ciento. Usted seguirá siendo cubierto por las catástrofes, pero pagar la factura de accidentes mínimos. Además, piense dos veces antes de la presentación de demandas de menor cuantía con su seguro:

¿Por qué el riesgo de un aumento de la prima?

Alrededor de la tienda. En lugar de sólo la renovación, el estudio de la letra pequeña de su póliza para ver si sus términos o de su situación han cambiado. Otra empresa podría tener mejores tasas, pero no sabrá a menos que vaya de compras. La mayoría de las aseguradoras ofrecen sus precios por teléfono y muchos a través de los servicios informáticos en línea, por lo que es fácil comparar las primas.

Caída de la cobertura de la colisión en los coches más viejos. Las reclamaciones se limitarán a libro de valor, por lo que no es probable conseguir mucho de todos modos, si su coche es más de siete años de edad. Una buena regla general es dejar caer colisión cuando la prima anual alcanza el 10 por ciento del valor de su coche.

Ser un buen conductor. Evitar accidentes y violaciónes de tráfico y que serán recompensados ​​con descuentos por buen conductor. La mala conducción es cara.

¿Cómo comprar un seguro de coche online?

Hoy por hoy, el Internet es el que manda! Es decir, ya las personas están cada vez más interesadas en comprar todo desde sus casa a través de un computador. La idea de comprar un seguro de coche online, no es la excepción. Por esta razón la intención es darles ciertas luces sobre la mejor forma de elegir un seguro de coche. Un seguro es muy importante: primero porque te da la tranquilidad de andar en tu vehículo, y que si algo llegara a ocurrir, sabes que el seguro pagará todo o la mayoría del daño, según el tipo de seguro contratado.

Para comprar un seguro de coche online, lo primero que debes tener es una computadora o dispositivo móvil y conexión a Internet. El siguiente paso es navegar en la web buscando páginas que ofrezcan este servicio. Te recomiendo que la página que elijas para comprar tu seguro, sea una página que primero la veas profesional, en su diseño y opciones a ofrecer. Aunque no lo creas, la imagen visual dice mucho de una empresa que tiene un servicio para ti. Ahora, no todo debe ser sólo la imagen! Porque también habrán empresas que se esmeran en mostrarse bonitas, pero el servicio es pésimo o simplemente no cumple tus expectativas.

La idea es que entres a una de estas páginas, y realices una cotización del costo y prima de seguros, de acuerdo a la valorización de tu coche, etc. También es conveniente que realices una investigación sobre los testimonios que han tenido otras personas con la contratación del seguro de coche que estés analizando. Que analices también la vigencia o tiempo que tiene dicha compañía de seguros ofertando sus servicios, porque la antigüedad de una empresa sí te dará una mayor tranquilidad. Adicional, constatarse de que la empresa al tú contratar un servicio de seguro de coche, exista un contrato legal de por medio, donde abogados intervengan y manejan todos los procesos junto con la compañía aseguradora.

Sé que da algo de miedo o temor adquirir un producto por Internet que no es tan económico, pero debes entender que es una tendencia mundial, y que no eres la única persona que está haciendo una compra de seguro online, sino que hay miles de personas alrededor del mundo con el mismo interés que tú! Por tanto, tranquilo y realiza tu compra con confianza, siempre y cuando prestes atención a todos los puntos mencionados en este artículo.