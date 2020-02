16 consejos para ahorrar en casa

¿Te interesa ahorrar un poco de dinero en casa? Pues existen diferentes opciones para ti que seguro te funcionarán. No es nada complejo, algo tan sencillo como cambiar la iluminación convencional por bombillas led o regular qué cantidad de agua gastas.

¿Quieres saber más sobre algunos consejos? Pues aquí te presentamos varios de ellos.

1.- Compra solo la fruta que necesitas

Fíjate siempre en el precio por unidad y por kilo, en algunos casos allí está la trampa, además, no compres un kilo de fruta que no te podrás comer y se terminará dañando.

2.- Cocina en casa

En ocasiones no querrás cocinar porque estás muy ocupado o no tienes ganas, pero recuerda que comer fuera de casa es mucho más costoso. Destinar un día para cocinar te permitirá ahorrar más.

3.- No te dejes llevar por “ofertas”

Seguro que siempre ver algunas súper “ofertas” de 2×1 y te parece una excelente opción. Para saber qué tan buena es la oferta, primero mira el precio unitario del producto que desees comprar. Así te darás cuenta si realmente vale la pena o no.

4.- Fija un presupuesto de gastos mes a mes

No puedes ir a hacer la compra sin ningún plan, si lo haces, siempre terminarás comprando de más. Por ello es que si estableces un presupuesto solo comprarás las cosas que necesitas para así no excederte, ya lo que se te antoje podrá venir luego.

5.- Utiliza bombillas más eficientes

Si tienes bombillas convencionales estás gastando mucho más dinero del que deberías. Una de las mejores opciones para ahorrar en casa es utilizar bombillas led e27. La eficiencia de estas bombillas es superior a la de las tradicionales, emiten mucho menos calor y generan más luz con menos watios, así es más barato.

6.- Aprovecha la luz solar

Durante el día no necesitarás tener las bombillas encendidas, esto sería un gasto de energía innecesario y gastarías más en el recibo. Abrir las ventanas siempre te ayudará a que reduzcas el consumo.

7.- Pinta tus paredes y techo de un color claro

Entre más oscuros sean los colores de tu casa más iluminación necesitarás aun cuando sea de día. Si pintas tus paredes y techo de blanco esto te dará más luminosidad.

8.- No abras tantas veces el frigorífico

No es necesario que estés abriendo y cerrando múltiples veces el frigorífico cuando vas a cocinar. Cada vez que lo haces estarás inutilizando 7% de energía. Por ello, planifica qué cocinarás y sácalo todo de una sola vez.

9.- No laves con agua caliente

¿Has pensado si es realmente necesario lavar la ropa con agua caliente? Pues podrías dejar de hacerlo y ahorrar muchísima energía. Gran parte del consumo de tu casa es utilizado para calentar el agua, así que de ahora en adelante la fría será mejor.

10.- No exageres con la temperatura del aire acondicionado

El verano siempre es bastante abrumador y el calor inclemente, pero lo correcto es que tengas la temperatura del aire acondicionado en un nivel adecuado. Entre más lo bajes más energía consumirá. En teoría 20C es la temperatura recomendada.

12.- Acumula la ropa para planchar

Es mucho más ahorrativo que acumules la ropa de toda la semana y la planches en un solo momento a diferencia de planchar pocas piezas días con día. Si lo haces en una misma ocasión podrás aprovechar el calor residual de la plancha para la ropa de más fácil planchado.

13.- Instala un termostato

El precio de un termostato no es tan elevado y podrás ahorrar muchísimo más de lo que esperas. Tener uno instalado en casa y que este sea eléctrico te permitirá programar la temperatura de tu casa en todo momento, estés en ella o no.

14.- Hazle mantenimiento a la caldera

Una caldera que no está en buen estado no servirá de forma adecuada, primero, no mantendrá la temperatura tal cual como debería, y además, trabajará muchísimo más forzado. Así el consumo de energía será mayor aun así no tendrás una temperatura correcta.

15.- Cierra los grifos

Una gran cantidad de agua se desperdicia durante el baño. No necesitar tener el grifo abierto durante todo el tiempo del baño, mientras te enjabonas lo mejor es que lo cierres. Así estarás ahorrando muchísima agua. Lo mismo sucede al cepillarse, no necesitas el agua a toda su potencia, abrir el grifo al mínimo bajará el consumo en la factura.

16.- Enjuaga los platos

Puede que colocar los platos en la lavavajilla sea mucho más sencillo, pero también más costoso. Si los enjuagas tú mismo será más rápido y ahorrarás en agua y energía.